Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

5 Langkah Sederhana Ini Membuat Wiper Mobil Jadi Lebih Awet

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:00 WIB
5 Langkah Sederhana Ini Membuat Wiper Mobil Jadi Lebih Awet
A
A
A

JAKARTA - Wiper merupakan bagian cukup penting pada mobil yang masih sering dianggap sepele. Komponen ini sangat dirasakan manfaatnya ketika hujan tiba.

Ketika musim hujan tiba, wiper berfungsi untuk membersihkan kaca dari tetesan air hujan yang menghalangi pandangan. Wiper juga bermanfaat membersihkan kaca dari kotoran yang menempel.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu menjaga wiper agar berfungsi dengan normal dan lebih awet. Berikut cara merawat wiper, dikutip dari Auto2000:

1. Perhatikan kondisi karet wiper

Secara berkala, periksa kondisi karet wiper dan pastikan dalam kondisi baik. Pastikan tidak ada sobekan, aus dan tanda kerusakan karet wiper. Jika karet rusak segera ganti dengan yang baru.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532/volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404/mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement