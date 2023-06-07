5 Langkah Sederhana Ini Membuat Wiper Mobil Jadi Lebih Awet

JAKARTA - Wiper merupakan bagian cukup penting pada mobil yang masih sering dianggap sepele. Komponen ini sangat dirasakan manfaatnya ketika hujan tiba.

Ketika musim hujan tiba, wiper berfungsi untuk membersihkan kaca dari tetesan air hujan yang menghalangi pandangan. Wiper juga bermanfaat membersihkan kaca dari kotoran yang menempel.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu menjaga wiper agar berfungsi dengan normal dan lebih awet. Berikut cara merawat wiper, dikutip dari Auto2000:

1. Perhatikan kondisi karet wiper

Secara berkala, periksa kondisi karet wiper dan pastikan dalam kondisi baik. Pastikan tidak ada sobekan, aus dan tanda kerusakan karet wiper. Jika karet rusak segera ganti dengan yang baru.