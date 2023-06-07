Ini Filosofi dan Keunikan Livery Bus PO MTI Milik Rian Mahendra

JAKARTA – Rian Mahendra dikabarkan bakal meluncurkan Perusahaan Otobus Mahendra Transport Indonesia atau PO bus MTI pada awal Juni 2023 ini.

Dalam berbagai kesempatan siaran langsung di akun Instagram resmi miliknya, Rian Mahendra bercerita banyak hal mengenai PO MTI termasuk terkait livery yang akan dipakai.

Bus kesayangannya bakal tampil keren dengan livery warna hitam, emas, dan perak. Warna yang digunakan tersebut punya arti tersendiri dan berkaitan dengan pengalaman hidupnya.

“Bus MTI akan didominasi warna emas, hitam, dan silver. Emas itu menandakan akan tetap bercahaya meski ditaruh di tempat tergelap dan menarik perhatian orang banyak,” jelasnya.

Kejutannya lagi livery PO MTI juga akan hadir dengan karakter wayang sebagai simbol. Tentu hal tersebut tidak mengejutkan mengingat PO lama tempat Rian Mahendra bernaung yaitu PO Haryanto juga dikenal dengan karakter wayang pada bodi bus.

Namun, yang membedakan adalah tokoh wayangnya berbeda. Selain itu, Bodi PO MTI didominasi warna hitam dan tidak memiliki gambar menara Kudus seperti halnya bus-bus PO Haryanto.

Rian Mahendra juga mengaku untuk tahap awal berdiri, bus yang digunakan adalah bus bekas namun dalam keadaan layak pakai dan masih bisa memberikan kenyamanan kepada penumpang.

“Busnya ini saja belum sampai 100.000 kilometer. Baru 70.000 kilometer,” ujar Rian Mahendra.

Ia mengaku tetap percaya diri memiliki bus bekas. Menurutnya, bus bekas tersebut tetap bisa membantu dirinya untuk melayani masyarakat dengan bus.