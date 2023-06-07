Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Ini Filosofi dan Keunikan Livery Bus PO MTI Milik Rian Mahendra

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:33 WIB
Ini Filosofi dan Keunikan Livery Bus PO MTI Milik Rian Mahendra
Livery PO MTI milik Rian Mahendra. (Foto: SC YouTube)
A
A
A

JAKARTA – Rian Mahendra dikabarkan bakal meluncurkan Perusahaan Otobus Mahendra Transport Indonesia atau PO bus MTI pada awal Juni 2023 ini.

Dalam berbagai kesempatan siaran langsung di akun Instagram resmi miliknya, Rian Mahendra bercerita banyak hal mengenai PO MTI termasuk terkait livery yang akan dipakai.

Bus kesayangannya bakal tampil keren dengan livery warna hitam, emas, dan perak. Warna yang digunakan tersebut punya arti tersendiri dan berkaitan dengan pengalaman hidupnya.

“Bus MTI akan didominasi warna emas, hitam, dan silver. Emas itu menandakan akan tetap bercahaya meski ditaruh di tempat tergelap dan menarik perhatian orang banyak,” jelasnya.

Kejutannya lagi livery PO MTI juga akan hadir dengan karakter wayang sebagai simbol. Tentu hal tersebut tidak mengejutkan mengingat PO lama tempat Rian Mahendra bernaung yaitu PO Haryanto juga dikenal dengan karakter wayang pada bodi bus.

Namun, yang membedakan adalah tokoh wayangnya berbeda. Selain itu, Bodi PO MTI didominasi warna hitam dan tidak memiliki gambar menara Kudus seperti halnya bus-bus PO Haryanto.

Rian Mahendra juga mengaku untuk tahap awal berdiri, bus yang digunakan adalah bus bekas namun dalam keadaan layak pakai dan masih bisa memberikan kenyamanan kepada penumpang.

“Busnya ini saja belum sampai 100.000 kilometer. Baru 70.000 kilometer,” ujar Rian Mahendra.

Ia mengaku tetap percaya diri memiliki bus bekas. Menurutnya, bus bekas tersebut tetap bisa membantu dirinya untuk melayani masyarakat dengan bus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement