Begini Trik Hidupkan Fitur Kamera iPhone agar Punya Foto Layaknya Profesional

PONSEL iPhone telah lama dikenal sebagai salah satu smartphone yang mengusung kamera terbaik. Dengan adanya koreksi lensa di iPhone, foto yang dihasilkan pun makin sempurna layaknya profesional.

Dalam beberapa kasus, mengambil gambar dengan sudut lebar atau lensa depan berpotensi menghasilkan gambar mata ikan atau sedikit lebih bengkok. Efek semacam ini dikenal juga dengan istilah distorsi laras.

Melihat permasalahan ini, Apple menghadirkan fitur pada iPhone yang disebut koreksi lensa. Ketika fitur koreksi lensa aktif, kamera akan mendeteksi dan memperbaiki distorsi sehingga membuat foto lebih sempurna dan membantunya terlihat lebih natural.

Hal semacam ini biasanya dapat ditemukan pada kamera mirrorless kelas atas yang menerapkan koreksi ke setiap lensa. Dengan begitu, distorsi optik dapat diminimalisir secara maksimal.

Koreksi lensa umumnya aktif secara otomatis saat memotret dengan kamera ultrawide atau kamera depan. Fitur ini terdapat pada iPhone 12, iPhone 13, dan iPhone 14 yang terbaru.

Pengguna juga bisa menonaktifkan koreksi lensa tersebut. Hal ini dapat memberikan keleluasaan kreativitas untuk sedikit menambahkan distorsi laras pada jepretan kamera sudut lebar.