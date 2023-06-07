Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Galaxy Z Fold dan Z Flip Keluar, Bakal Kantongi IP58

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:20 WIB
Bocoran Galaxy Z Fold dan Z Flip Keluar, Bakal Kantongi IP58
Samsung Galaxy Z Flip. (Foto: Samsung)
SAMSUNG merupakan perusahaan pertama yang membawa masuk handphone flip mereka ke Indonesia. Handphone lipat itu pun langsung ludes dalam hitungan 66 menit.

Kini, Samsung pun kembali mengeluarkan ponsel flip baru yakni Galaxy Z Fold dan Z Flip generasi kelima. Kedua handphone digadang-gadang akan hadir dengan membawa peningkatan dibanding pendahulunya.

Rumor terbaru menyebut smartphone layar lipat itu bakal memiliki ketahanan terhadap air dan debu. Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh pembocor kenamaan dengan akun Twitter @chunvn8888. Dalam cuitannya, ia mengungkapkan Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 akan mengantongi IP58 yang berarti tahan air dan debu.

Berdasarkan peringkat, ketahanan air akan mencapai kedalaman 1,5 meter hingga 30 menit. Jelas ini merupakan peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya yang hanya memiliki peringkat IPX8 yang tidak terlalu ekstrem.

Dengan tambahan IP58, smartphone akan lebih awet dan kecil kemungkinannya rusak oleh kotoran, pasir, atau debu. Ini menarik karena perangkat rentan terhadap kerusakan akibat debu, apalagi dengan tambahan komponen mekanis seperti engsel.

Perlu dicatat bahwa laporan ini belum dikonfirmasi oleh perusahaan. Tapi banyak pihak yang mengharapkan penambahan fitur ini benar adanya mengingat bnayak smartphone yang sudah mewajibkan ketahanan tersebut.

Kehadiran Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 sendiri akan diumumkan beberapa bulan kedepan. Jadi kita tunggu saja apakah Samsung benar-benar akan menghadirkan IP58 tersebut atau tidak, dirangkum dari Gizmochina.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
