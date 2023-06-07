Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Incar Para Gamer Pemula, Lenovo Hadirkan Laptop LOQ

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:18 WIB
Incar Para Gamer Pemula, Lenovo Hadirkan Laptop LOQ
Lenovo LOQ. (Foto: AMD)
A
A
A

LENOVO Indonesia menghadirkan belasan laptop baru di ajang Lenovo Innovate 23. Laptop-laptop ini pun ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan para gamer pemula untuk mendapatkan laptop gaming dengan harga terjangkau.

Salah satu laptop yang menjadi andalan adalah Lenovo LOQ. Diketahui Lenovo LOQ merupakan keluarga baru dari laptop gaming buatan Lenovo yakni Lenovo Legion. Dengan demikian, seri Lenovo Legion saat ini adalah Lenovo Legion Pro, Lenovo Legion Slim, dan Lenovo LOQ.

"Lenovo LOQ menargetkan konsumen yang baru mencoba dan memulai sebagai gamer. Mereka-mereka itu masih bingung dalam menentukan pilihan laptop mana yang sesuai," ujar Hendry Lim, Product Manager Gaming dan Premium Lenovo Indonesia.

Diakui atau tidak, laptop gaming saat ini memang tidak murah. Hal itu justru jadi hambatan bagi para gamer pemula yang kesulitan mendapatkan laptop yang akan dipakai untuk latihan.

Padahal sebagai pemula mereka tidak terlalu membutuhkan spek laptop gaming high performance untuk latihan. Mereka justru butuh laptop gaming yang tidak terlalu mahal namun juga ideal dipakai untuk meningkatkan kemampuan.

Lenovo LOQ

"Jadi saat ini Lenovo Legion Pro kita hadirkan untuk pemain profesional. Legion Lenovo Slim untuk para gamer yang mobilitasnya tinggi namun masih tetap ingin memainkan game kesukaan mereka. Sementara Lenovo LOQ buat para gamer pemula yang masih kebingungan mau pakai laptop seperti apa," jelas Hendry Lim.

Dari segi harga Lenovo LOQ memang memiliki harga yang sangat masuk akal. Laptop gaming buat pemula itu dibanderol Lenovo Indonesia di angka mulai dari Rp18,499 juta

Sebaliknya Lenovo Legion Pro 7 dijual di angka Rp57 juta, Lenovo Legion Pro 5 dijual Rp27 juta, Lenovo Legion Slim 7 di angka Rp30,999 juta, dan Lenovo Legion Slim 5 di angka Rp22,5 juta.

"Lenovo LOQ menghilangkan segala hambatan bagi para gamer, memberdayakan mereka untuk memulai petualangan koneksi dan kesenangan di dunia game," kata Santi Nainggolan, Consumer Lead Lenovo Indonesia.

