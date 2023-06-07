Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

ASUS Luncurkan Vivobook 16 OLED dengan Prosesor Bertenaga AI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:17 WIB
ASUS Vivobook 16 OLED. (Foto: ASUS)
A
A
A

SETELAH meluncurkan laptop tertipis Zenbook S13 OLED, kini ASUS kembali meluncurkan laptop terbarunya Vivobook 16 OLED. Vivobook sendiri, merupakan laptop bugdet yang lebih terjangkau dibandingkan Zenbook.

Meskipun menjadi laptop budget, tapi bukan berarti laptop ini tidak bertenaga. Hadir sebagai laptop tipis dan ringan, Vivobook 16 OLED diotaki oleh prosesor AMD Ryzen 7000 AI-Enabled H-Series berkemampuan AI.

Sebagaimana dihimpun dari Gizmochina, laptop ini membawa layar OLED NanoEdge Pantone Validated yang menawarkan resolusi 3.2K, kecepatan refresh 120 Hz, dan waktu respons 0,2 milidetik.

Vivobook 16 OLED direkayasa untuk diletakkan rata pada 180 derajat. Selain itu, panel mendapatkan rasio aspek 16:10 dengan rasio kontras hingga 1.000.000:1 dengan rasio screen-to-body hingga 86,5%. Laptop juga sudah mengantongi sertifikasi cahaya biru rendah TÜV Rheinland.

Laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7000 H-Series dengan RAM 16 GB dan SSD hingga 1 TB. Sistem pendinginnya berventilasi ganda dengan dua pipa panas dan kipas IceBlade.

