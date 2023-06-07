Sederet Alasan Pengguna Andorid Mulai Pindah ke iPhone, Harga Bukan Faktor Utama

PONSEL besutan Apple, iPhone memang menjadi ponsel paling laris di awal tahun ini. Laporan terbaru menyebutkan iPhone 14 Pro Max jadi ponsel high-end terlaris pada kuartal pertama 2023.

Informasi ini diperoleh dari grafik yang dipublikasikan oleh Canalys melalui media sosial Twitter. Berdasarkan grafik, ponsel iPhone sangat mendominasi pasa kuartal pertama. Di posisi kedua hingga lima ada iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13, dan Galaxy S23 Ultra.

Hal ini sekaligus menandakan bahwa sistem operasi iOS justru lebih disenangi ketimbang pesaingnya, Android besutan Google. Ada banyak alasan mengapa iPhone banyak diincar, mulai dari fitur unggulan hingga performa ponsel yang lebih baik.

Terbukti, laporan Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) awal Mei 2023 menunjukkan banyak pengguna Android justru beralih ke iOS. Bahkan, peralihan ini jadi yang terbesar sejak tahun 2018.

CIRP mengungkapkan 53% persen orang berpaling dari Android karena ada masalah dengan Android mereka. Kebanyakan merasa Android memiliki kekurangan yang memengaruhi pengalaman pengguna, seperti masa pakai baterai, koneksi yang buruk, hingga usia ponsel tua sehingga butuh perbaikan.

Kemudian untuk masalah kedua berkaitan dengan fitur ponsel. Sebanyak 26% pengguna yang beralih beralasan karena mereka butuh fitur baru seperti kamera yang lebih baik, aksesori banyak, serta antarmuka atau UI yang lebih intuitif.

Kemudian sekitar 15% beralasan soal harga ponsel Android yang terkadang sedikit lebih mahal. Padahal jika dibandingkan, pengguna dapat memperoleh ponsel setara Android tersebut dengan harga yang lebih murah pada iOS.