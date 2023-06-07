Mengenal Chucarosaurus, Dinosaurus Terbesar yang Pernah Hidup di Bumi

AHLI paleontologi di Argentina mengungkapkan bahwa dahulu Bumi dihuni oleh seekor dinosaurus berleher panjang berukuran hampir 30 meter. Ini diklaim sebagai dinosaurus terbesar yang pernah ada.

Para ahli telah berhasil menemukan sisa-sisa dinosaurus yang diyakini berjalan lambat tersebut di daerah Patagonia, Argentina. Dinosaurus dengan nama Chucarosaurus diripienda itu disebut hidup sekitar 90 juta tahun yang lalu.

Saking besarnya, para peneliti mengatakan kalau dinosaurus ini berjalan maka akan mengakibatkan getaran yang dahyat di permukaan tanah. Bahkan jika dinosaurus masih hidup saat ini, akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

"Bobotnya membuat kendaraan tidak stabil dan menyebabkan kecelakaan," kata Fernando Novas, ahli paleontologi di Museum Ilmu Pengetahuan Alam Bernardino Rivadavia di Buenos Aires yang merupakan salah satu peneliti.

Dihimpun dari Live Science, penemuan fosil Chucarosaurus diripienda sendiri sebenarnya pernah terjadi pada tahun 2018. Fosil ditemukan di perbukitan stepa Patagonia di provinsi Río Negro dengan kondisi setengah terkubur.