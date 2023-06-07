Ternyata Ini Alasan Apple Tak Singgung soal AI di WWDC 2023

APPLE telah meluncurkan headset terbarunya yang menyita perhatian di Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023. Selain itu Apple juga mengeluarkan banyak terobosan-terobosan terbaru mereka.

Hanya saja, satu yang ditunggu-tunggu yakni kecerdasan buatan alias artificial Intelligence (AI) tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Padahal, ketika Google melakukan pertemuannya yakni Google I/O bulan lalu, AI disebutkan 99 kali dalam 2 jam.

Lantas, kenapa CEO Apple Tim Cook tidak memberikan key dalam keynote WWDC 2023? Padahal, Apple juga terobsesi dengan AI dan bahkan mencari banyak orang untuk mengembangkan AI mereka.

Meski demikian, Tim Cook memilih frasa "pembelajaran mesin" kali ini. Memang, AI hanyalah pembelajaran mesin. Ada pembelajaran mesin di PDF berbasis Apple Notes, di Jurnal aplikasi baru, di deteksi kebisingan AirPods. Bahkan, layar kunci iPad melalui LivePhoto menggunakan model pembelajaran mesin tingkat lanjut.

Apple bahkan sempat mengatakan bahwa headset Vision Pro ditenagai oleh AI. Sebaliknya, itu menggunakan jaringan saraf encoder-decoder canggih. Jaringan saraf adalah bentuk AI yang mencoba meniru gaya pemrosesan informasi dari otak manusia.

Mengingat bahwa perusahaan ini suka menjaga bahasa pemasarannya sangat sederhana, ini semua mulai tampak seperti pilihan yang disengaja: jangan menyebutkan kata-AI.