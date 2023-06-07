Ternyata Begini Cara Algoritme Instagram Bekerja

TIDAK bisa dipungkiri Instagram memang salah satu media sosial yang paling populer untuk memamerkan foto kita, bahkan video-video pendek. Tapi, selain itu memamerkan foto, Instagram juga kerap digunakan untuk meraup cuan.

Ya, sudah bukan rahasia lagi ketika followers Instagram sudah banyak, akan terbuka kemungkinan untuk menerima endorse. Memang, platform besutan Meta ini memungkinkan setiap pengguna mengunggah foto dan video yang dapat ditanggapi dengan komentar atau fitur like oleh pengguna lainnya.

Instagram juga menyediakan Explore feed yang menampilkan ragam postingan dari seluruh pengguna di seluruh dunia. Unggahan ini dapat dilihat siapapun bahkan jika seseorang tidak mengikuti akun pengguna yang bersangkutan sekalipun.

Menariknya, umpan di Explore ini kerap menampilkan postingan berdasarkan algoritma tertentu. Adapun algoritme ini terbentuk tidak sembarangan, terdapat 'aturan main' yang mengaturnya untuk menampilkan feed sesuai preferensi pengguna.

Baru-baru ini sang Kepala Instagram Adam Mosseri memberikan beberapa informasi bagaimana rekomendasi pada feed Explore Instagram ditampilkan. Mosseri mengatakan algoritme sangat memengaruhi Explore, Reels, Stories, hingga Pencarian di Instagram.

Dikutip dari India Today, Mosseri menjelaskan algoritme ini cara kerjanya mempertimbangkan berbagai sinyal dari pengguna. Mulai dari aktivitasnya di aplikasi tersebut, ragam informasi postingan, orang yang memposting, serta rekam jejak interaksi antar pengguna.

Misalnya di feed Explore, Instagram akan merekam apa yang disukai, disimpan, atau dibagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, ketika suatu postingan telah dikirim ke seorang pengguna, kemungkinan besar Anda akan melihat postingan serupa pada feed.