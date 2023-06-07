Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ternyata Begini Cara Algoritme Instagram Bekerja

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:14 WIB
Ternyata Begini Cara Algoritme Instagram Bekerja
Ilustrasi Instagram. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TIDAK bisa dipungkiri Instagram memang salah satu media sosial yang paling populer untuk memamerkan foto kita, bahkan video-video pendek. Tapi, selain itu memamerkan foto, Instagram juga kerap digunakan untuk meraup cuan.

Ya, sudah bukan rahasia lagi ketika followers Instagram sudah banyak, akan terbuka kemungkinan untuk menerima endorse. Memang, platform besutan Meta ini memungkinkan setiap pengguna mengunggah foto dan video yang dapat ditanggapi dengan komentar atau fitur like oleh pengguna lainnya.

Instagram juga menyediakan Explore feed yang menampilkan ragam postingan dari seluruh pengguna di seluruh dunia. Unggahan ini dapat dilihat siapapun bahkan jika seseorang tidak mengikuti akun pengguna yang bersangkutan sekalipun.

Menariknya, umpan di Explore ini kerap menampilkan postingan berdasarkan algoritma tertentu. Adapun algoritme ini terbentuk tidak sembarangan, terdapat 'aturan main' yang mengaturnya untuk menampilkan feed sesuai preferensi pengguna.

Aplikasi Instagram

Baru-baru ini sang Kepala Instagram Adam Mosseri memberikan beberapa informasi bagaimana rekomendasi pada feed Explore Instagram ditampilkan. Mosseri mengatakan algoritme sangat memengaruhi Explore, Reels, Stories, hingga Pencarian di Instagram.

Dikutip dari India Today, Mosseri menjelaskan algoritme ini cara kerjanya mempertimbangkan berbagai sinyal dari pengguna. Mulai dari aktivitasnya di aplikasi tersebut, ragam informasi postingan, orang yang memposting, serta rekam jejak interaksi antar pengguna.

Misalnya di feed Explore, Instagram akan merekam apa yang disukai, disimpan, atau dibagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, ketika suatu postingan telah dikirim ke seorang pengguna, kemungkinan besar Anda akan melihat postingan serupa pada feed.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement