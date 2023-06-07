Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Banyak Siswa Mulai Ganti Les Belajar dengan ChatGPT

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |10:19 WIB
Banyak Siswa Mulai Ganti Les Belajar dengan ChatGPT
Ilustrasi Belajar Pakai AI. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

CHATGPT merupakan chatbot artificial intelligence (AI) paling populer besutan OpenAI. Penggunaan ChatGPT pun tidak terbatas, dan hampir semua kalangan bisa memakainya.

Berkat kemampuannya yang luar biasa, ChatGPT akhirnya dimanfaatkan ke berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Nyatanya ChatGPT mampu memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik siswa.

Hal ini membuat chatbot tersebut lebih diminati oleh para murid dan orangtua dalam membantu menyelesaikan soal akademik. Fakta ini terungkap dari studi Intelligent.com pada siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Dikutip dari Ubergizmo, survei ini dilakukan pada 3.017 siswa usia 16-24 tahun dan 3.234 orangtua siswa. Datanya menunjukkan hanya 10% siswa dan 15% orangtua yang menggunakan ChatGPT.

Meskipun begitu, 9 dari 10 orang nyatanya lebih memilih alat AI untuk mendukung mereka dalam belajar. Bahkan 95% dari mereka yang telah menggunakan ChatGPT dalam rutinitas belajar justru mengaku bahwa nilai mereka langsung meningkat.

Setidaknya ada 39% siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi yang mengganti les bimbingan belajar dengan ChatGPT. Kemudian 30% dari orangtua juga melakukan hal yang sama untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan studi tersebut, ChatGPT banyak memberikan manfaat dalam proses akademik terutama pada mata pelajaran matematika dan sains. Namun disisi lain, pengetahuan dasar dari siswa juga membantu ChatGPT berguna secara optimal.

Peneliti Intelligent.com Diane Gayeski mengatakan ChatGPT sangat efektif memberikan jawaban ringkas dan padat. Hal ini pun diakui salah satu pelajar di perguruan tinggi Johnson Adegoke yang merasa puas dengan kemampuan dan kemudahan ChatGPT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Chatbot OpenAI Belajar ChatGPT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/16/3177655/chatgpt-Hl5m_large.jpg
Pengguna Harian ChatGPT Menurun, Mulai Kalah Saing dari Gemini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/56/3127628/tren_animasi_studio_ghibli-biR6_large.jpeg
Viral Tren Studio Ghibli, Pengguna ChatGPT Bertambah 1 Juta dalam 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/54/3095392/chat_gpt-uhAE_large.jpg
Apa yang Harus Digunakan jika ChatGPT Sedang Down?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/54/3094743/chatgpt-fzAP_large.jpg
Sempat Bikin Panik, ChatGPT Down Tapi Sudah Bisa Diakses Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/57/3026516/chatgpt-i4ko_large.jpg
Aplikasi ChatGPT untuk MacOS Kini Bisa Diunduh Secara Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/54/2986892/chatgpt_reuters-OVIo_large.jpg
Siap-Siap, GPT-5 Segera Dirilis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement