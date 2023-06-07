Rekomendasi Mobil Campervan Indonesia yang Sudah Terbukti Tangguh

JAKARTA - Beberapa mobil di Indonesia ternyata bisa dimodifikasi sebaik mungkin menjadi campervan yang ideal dan nyaman. Modifikasi itu ternyata sudah terbukti digunakan oleh beberapa penggiat wisata campervan.

Saat ini campervan memang tengah disukai oleh masyarakat. Jenis mobil itu memungkinkan pemiliknya untuk melakukan beberapa aktivitas luar ruangan jauh lebih seru ketimbang mobil biasa.

Campervan memungkinkan pengendara melakukan perjalanan jauh dengan lebih nyaman serta menginap di beberapa lokasi tertentu guna memberikan sensasi berada di alam bebas. Hanya saja masalahnya campervan bukanlah mobil murah.

Jarang ada pabrikan mobil yang membuat kendaraan jenis campervan. Campervan kebanyakan dibuat oleh modifikator mobil atau perusahaan karoseri.

Nah, jika masalah dana ternyata jadi hambatan, pengemudi justru bisa memodifikasi sendiri. Tentu tetap perlu bekerja sama dengan bengkel modifikasi yang Anda percayai.

Berikut ini beberapa modifikasi mobil yang saat ini sudah digunakan oleh beberapa penggiat campervan di Tanah Air. Apa saja, yuk cermati:

1. Daihatsu Gran Max

Kreator konten Jajago Keliling Indonesia, John Stephen dan Riana memilih Daihatsu Gran Max sebagai campervan andalan. Mobil tersebut aslinya adalah Daihatsu Gran Max yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa hingga menjadi campervan.

Untuk biaya pembangunan Karoseri Campervan Daihatsu Granmax, John dan Riana merogoh kocek hampir Rp200 juta hanya untuk modifikasi interior dan membeli mobil bekas seharga Rp90 jutaan.