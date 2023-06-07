Mobil Bekas Mitsubishi Grandis Banyak Diburu, Dijual Mulai Rp90 Jutaan

JAKARTA – Salah satu MPV yang menjadi favorit banyak pecinta otomotif adalah Mitsubishi Grandis. MPV 7-seater ini banyak dicari di pasar mobil bekas berkat ketangguhan mesinnya.

Mobil yang diluncurkan pada tahun 2005 ini menjadi pesaing langsung dari Honda Odyssey. Mitsubishi berhasil memadukan desain stylish dan elegan namun tetap sporty pada mobil ini.

Dilihat dari depan, Mitsubishi Grandis ini memilki aura sporty yang kuat. Terlihat dari bentuk "muka" serta gril yang aerodinamis.

Mobil ini dengan lampu utama yang besar menajam serta bumper besar dengan fog lamp menambah kesan sporty pada mobil ini.

Mitsubishi Grandis terlihat bongsor karena punya dimensi panjang yang hampir lima meter. Dimensinya yang besar memberikan kesan kokoh dan ruang yang luas di bagian dalam.

Salah satu keunikan mobil ini terletak pada desain lampu belakang. Lampu belakang yang memanjang pada pilar D sudah menggunakan LED terlihat menambah kesan modern pada mobil ini.

Interior pada mobil ini memberikan kesan yang lapang dan nyaman. Bahan-bahan yang digunakan cukup baik dengan sentuhan plastik yang solid.

Mitsubishi Grandir mampu mengangkut hingga 7 orang penumpang dengan nyaman. Demi menambah kenyamanan, jok pada mobil ini sudah dilapisi dengan kulit yang terasa lembut.

Untuk para penumpang baris tengah maupun paling belakang masih terakomodir dengan ruang kaki dan kepala yang lapang serta memiliki ventilasi AC di setiap baris.