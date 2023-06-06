3 iPhone yang Gak Dapat Update iOS 17, Saatnya Ganti Handphone Nih

OPERATING System iPhone atau yang kerap disebut dengan iOS memang menjadi salah satu sorotan di Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) tahun ini. Meskipun masih bersifat beta developer, tapi iOS 17 sudah menghadirkan fitur-fitur yang bakal disematkan.
Dalam iOS 17 ada beberapa fitur baru di aplikasi telepon, facetime dan pesan. Selain itu, terdapat juga kontak yang dipersonalisasi, pesan video, autocorrect yang lebih cerdas, opsi AirDrop yang ditingkatkan, dan aplikasi jurnal.
Seperti yang dilansir dari Cnet, iOS 17 versi beta developer memang tidak dimaksudkan untuk penggunaan umum. Rilis iOS 17 beta awal tersebut, digunakan developer dalam membantu mereka memperbarui aplikasi mereka dan mendapat akses awal ke fitur yang akan datang. Jadi, kamu mungkin tidak perlu menginstal iOS 17 developer beta.
iOS 17 sendiri bisa didownload untuk iPhone seri terbaru. Lantas, apa saja iPhone yang bisa mendapatkan iOS 17 dan yang tidak bisa lagi mendapatkan iOS 17?
Daftar iPhone yang Mendapat iOS 17
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE Gen 2
iPhone SE Gen 3
Daftar iPhone yang Tak Kebagian iOS 17
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8