Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 iPhone yang Gak Dapat Update iOS 17, Saatnya Ganti Handphone Nih

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |17:18 WIB
3 iPhone yang Gak Dapat Update iOS 17, Saatnya Ganti Handphone Nih
iOS 17. (Foto: 9to5mac)
A
A
A

OPERATING System iPhone atau yang kerap disebut dengan iOS memang menjadi salah satu sorotan di Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) tahun ini. Meskipun masih bersifat beta developer, tapi iOS 17 sudah menghadirkan fitur-fitur yang bakal disematkan.

Dalam iOS 17 ada beberapa fitur baru di aplikasi telepon, facetime dan pesan. Selain itu, terdapat juga kontak yang dipersonalisasi, pesan video, autocorrect yang lebih cerdas, opsi AirDrop yang ditingkatkan, dan aplikasi jurnal.

Seperti yang dilansir dari Cnet, iOS 17 versi beta developer memang tidak dimaksudkan untuk penggunaan umum. Rilis iOS 17 beta awal tersebut, digunakan developer dalam membantu mereka memperbarui aplikasi mereka dan mendapat akses awal ke fitur yang akan datang. Jadi, kamu mungkin tidak perlu menginstal iOS 17 developer beta.

iOS 17 sendiri bisa didownload untuk iPhone seri terbaru. Lantas, apa saja iPhone yang bisa mendapatkan iOS 17 dan yang tidak bisa lagi mendapatkan iOS 17?

Daftar iPhone yang Mendapat iOS 17

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE Gen 2

iPhone SE Gen 3

Daftar iPhone yang Tak Kebagian iOS 17

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/57/3026333/apple-KHmx_large.jpg
Apple Tak Izinkan Emulator PC Digunakan pada iOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/57/2991524/ios_18-LWg2_large.jpg
Update iOS 18 Bakal Bawa Fitur AI?, Berikut Daftar iPhone yang Bisa Menggunakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/54/2982893/google_maps-dDzb_large.jpg
Apple Bakal Jadikan Google Map Aplikasi Peta Bawaan iOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/54/2943291/apple-luncurkan-ios-17-2-1-untuk-atasi-bug-di-iphone-qa7EtTz5x7.jpg
Apple Luncurkan iOS 17.2.1 untuk Atasi Bug di iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/54/2938739/apple-rilis-ios-17-3-versi-beta-ada-fitur-pelindung-perangkat-yang-dicuri-QkrOdZ4Buo.jpg
Apple Rilis iOS 17.3 Versi Beta, Ada Fitur Pelindung Perangkat yang Dicuri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/57/2924944/begini-cara-ganti-nama-airdrop-di-perangkat-ios-mudah-dan-cepat-9SO3LnVO1p.jpeg
Begini Cara Ganti Nama AirDrop di Perangkat iOS, Mudah dan Cepat!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement