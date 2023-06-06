3 iPhone yang Gak Dapat Update iOS 17, Saatnya Ganti Handphone Nih

OPERATING System iPhone atau yang kerap disebut dengan iOS memang menjadi salah satu sorotan di Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) tahun ini. Meskipun masih bersifat beta developer, tapi iOS 17 sudah menghadirkan fitur-fitur yang bakal disematkan.

Dalam iOS 17 ada beberapa fitur baru di aplikasi telepon, facetime dan pesan. Selain itu, terdapat juga kontak yang dipersonalisasi, pesan video, autocorrect yang lebih cerdas, opsi AirDrop yang ditingkatkan, dan aplikasi jurnal.

Seperti yang dilansir dari Cnet, iOS 17 versi beta developer memang tidak dimaksudkan untuk penggunaan umum. Rilis iOS 17 beta awal tersebut, digunakan developer dalam membantu mereka memperbarui aplikasi mereka dan mendapat akses awal ke fitur yang akan datang. Jadi, kamu mungkin tidak perlu menginstal iOS 17 developer beta.

iOS 17 sendiri bisa didownload untuk iPhone seri terbaru. Lantas, apa saja iPhone yang bisa mendapatkan iOS 17 dan yang tidak bisa lagi mendapatkan iOS 17?

Daftar iPhone yang Mendapat iOS 17

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE Gen 2

iPhone SE Gen 3

Daftar iPhone yang Tak Kebagian iOS 17

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8