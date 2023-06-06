Cara Download iOS 17 Developer Beta, Risiko Ditanggung Sendiri Ya!

APPLE akhirnya mengeluarkan update Operating System (OS) terbarunya pada Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023. Adapun OS yang diluncurkan yakni iOS 17, namun sifatnya masih developer beta.

Dalam acara tahunan Apple yang membahas tentang rencana dan pembaruannya di masa mendatang ini, iOS 17 lebih menekankan pada komunikasi dengan beberapa fitur baru di aplikasi telepon, facetime dan pesan. Selain itu, terdapat juga kontak yang dipersonalisasi, pesan video, autocorrect yang lebih cerdas, opsi AirDrop yang ditingkatkan, dan aplikasi jurnal.

Seperti yang dilansir dari Cnet, iOS 17 versi beta developer memang tidak dimaksudkan untuk penggunaan umum. Pasalnya, OS ini kemungkinan masih memiliki banyak masalah dalam fitur mereka dan bisa membuat iPhone kerap mengalami masalah.

Rilis iOS 17 beta awal tersebut, digunakan developer dalam membantu mereka memperbarui aplikasi mereka dan mendapat akses awal ke fitur yang akan datang. Jadi, kamu mungkin tidak perlu menginstal iOS 17 developer beta.

Namun, untuk kamu yang penasaran seperti apa iOS 17 developer beta, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Tapi, kamu perlu mengetahui, sebaiknya lakukan di ponsel cadangan apabila ada. Karena, masalah iOS 17 beta developer bisa saja melumpuhkan iPhone, menonaktifkan panggilan telepon atau pesan teks, bahkan membuatnya sangat lambat.

Tapi, bila kamu hanya memiliki satu ponsel, pastikan untuk mencadangkan iPhone kamu di iOS 16.5 sebelum memperbarui ke iOS 17. Dengan begitu, kamu memiliki opsi untuk kembali ke iOS 16 bila terlalu banyak masalah pada OS Baru.

Untuk menjalankan iOS 17 sendiri, minimal bisa dilakukan pada iPhone XS atau yang lebih baru. Karena, iOS 17 tidak support di iPhone 8, iPhone 8 Plus dan iPhone X, yang semuanya mendukung beta developer iOS 16 tahun lalu.

Untuk mengunduh iOS 17 developer beta, kamu harus terdaftar di program developer Apple, dengan biaya USD 99 per tahun atau sekitar Rp1,4 juta. Berikut ini cara mendaftar program developer Apple:

1. Unduh aplikasi Apple Developer dari App Store, luncurkan aplikasi, kemudian buka akun dan klik daftar.

2. Masuk dengan kredensial Apple ID kamu, baca sejumlah manfaat dan instruksi, kemudian masukkan informasi pribadi kamu dan pindah ID untuk memverifikasi identitas kamu.

3. Setelah informasi tersebut dikirim, kamu harus memilih entitas dan menyetujui perjanjian lisensi program.

4. Bayar biaya keanggotaan Developer Apple dengan Apple Pay senilai USD 99 atau sekitar Rp1,4 juta.