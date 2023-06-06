Apple Akhirnya Rilis VR Super Canggih, Harganya Rp52 Juta

APPLE akhirnya meluncurkan Virtual Reality (VR) mewah. Tapi, VR tersebut bukan hanya untuk bermain seperti VR kebanyakan, tapi juga bisa menjadi headset.

Dijuluki Apple Vision Pro, "komputer wajah" itu diperkirakan keluar awal tahun depan dan akan menelan biaya lebih dari USD3.499 atau sekira Rp52 juta. Apple pun meluncurkan gadget terbarunya ini dalam Worldwide Developers Conference (WWDC), acara tahunan Apple yang membahas tentang rencana dan pembaruannya di masa mendatang.

Vision Pro dikendalikan menggunakan tangan, mata, dan suara Anda. Nantinya, aplikasi dan video akan tampak pada dunia nyata menggunakan teknologi augmented reality headset yang canggih, yang memungkinkan melapisi visual pengelihatan dengan video secara real-time. Tapi, headset Apple ini juga memiliki pilihan full digital seperti headset VR pada umumnya, memungkinkan Anda bermain atau menonton video tanpa gangguan sekitar.

Seperti dilansir dari Kotaku, headset ini akan memiliki fitur menarik yang disebut "EyeSight" yang bisa memperlihatkan mata Anda kepada orang lain saat mereka mendekat, melalui kamera internal yang kemudian ditampilkan dalam layar OLED di bagian depan.

Tetapi jika Anda berada di tengah-tengah permainan atau aplikasi yang imersif, tampilan depan akan memperlihatkan kegiatan itu pada orang lain, sehingga bisa memberi tahu mereka bahwa Anda sedang sibuk. Namun, Apple mengatakan Anda dapat melihat orang lain dalam ruangan kapanpun melalui aplikasi, sehingga Anda tidak terlalu merasa terisolasi saat menggunakan headset itu.

Vision Pro memiliki 12 kamera, lima sensor, dan enam mikrofon. Ini juga menampilkan kamera 3D pertama Apple, memungkinkan Anda mengambil "foto spasial" yang memungkinkan Anda melihat lebih banyak foto dengan menggerakkan atau memanipulasi gambar.

Fitur ini pun memiliki pelacakan mata, fitur yang saat ini terbatas hanya pada headset VR kelas atas, dan sistem yang disebut Optic ID yang memungkinkan Anda masuk ke perangkat dan layanan lain dengan memindai retina Anda.