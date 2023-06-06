Mau Paket Bundling Vision+ Smartfren? Begini Caranya

KABAR gembira dibawa operator selular Smartfren dan juga layanan streaming digital Vision+. Pasalnya, keduanya kembali menjalin kerja sama dengan menghadirikan penawaran menarik, yakni paket bundling Vision+ yang dibandrol dengan harga mulai dari Rp5000 saja.

Andrijanto Muljono, Chief Commercial Officer Smartfren mengungkap untuk bisa mendapatkan paket tersebut, pelanggan bisa membelinya dengan beberapa cara yang langkah-langkahnya sendiri cukup mudah.

Merujuk pada keterangan Andrijanto, pertama para pengguna bisa membeli paket di aplikasi MySmartfren atau melalui USSI *123*7*6#. Berikutnya, tinggal mengunduh aplikasi Vision+, dilanjutkan dengan melakukan registrasi alias pendaftaran menggunakan nomor Smartfren.

“Ketika semua langkah-langkah di atas semua sudah dilakukan, maka pengguna tinggal memilih dan menikmati konten-konten apa saja diinginkan,” ujar Andrijanto.

Andrijanto menambahkan, paket data terbaru ini bisa dinikmati dengan mudah dan cepat oleh para pelanggan Smartfren. Maka dari itu, masyarakat bisa mendapat akses yang luas terhadap konten-konten yang berkualitas.

"Intinya kami, Smartfren dan Vision+ ingin menggunakan kekuatannya untuk memberikan akses yang luas dengan konten berkualitas, mudah, cepat, dan juga terjangkau kepada masyarakat," imbuhnya.