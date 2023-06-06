Kolaborasi Smartfren dan Vision+ Bikin Masyarakat Gampang Akses Konten Berkualitas dengan Harga Miring

OPERATOR seluler Smartfren kembali menjalin kerja sama dengan Vision+ untuk menghadirkan paket bundling spesial.

Tak sekedar kerjasama, kolaborasi ini disebut akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses konten berkualitas dengan harga terjangkau. Penawaran yang sangat menarik bukan?

Pasalnya, paket bundling Vision+ terbaru ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp5.000 saja loh! Paket bundling yang dihadirkan terdiri dari tiga pilihan yang mana paket bisa dapat dengan mudah di aplikasi MySmartfren atau melalui USSI *123*7*6#.

Dalam konferensi pers, Selasa (6/6/2023) Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+, menuturkan ia berharap dengan kerja sama ini masyarakat akan semakin antusias untuk menikmati konten hiburan berkualitas yang resmi dan bebas dari bajakan.

"Tentunya untuk pengguna Smartfren, mereka memperoleh kemudahan akses juga harga yang terjangkau dalam membeli paket Vision+ Premium Sports. Bagi pelanggan Vision+, bisa mengakses konten tanpa khawatir cost," terang Clarissa Tanoesoedibjo.

Clarissa melanjutkan, selama ini memang biaya dari konsumsi konten streaming sendiri memang telah menjadi isu yang kerap diperbincangkan pelanggan. Makanya, dengan kehadiran paket bundling terjangkau ini, ia berharap bisa jadi keuntungan bagi semua pihak.

"Ini adalah sebuah strategic partnership. Semoga ini bisa menambah user kedua pihak, kepada pelanggan Smartfren dan Vision+ juga," imbuhnya.