Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kolaborasi Smartfren dan Vision+ Bikin Masyarakat Gampang Akses Konten Berkualitas dengan Harga Miring

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:56 WIB
Kolaborasi Smartfren dan Vision+ Bikin Masyarakat Gampang Akses Konten Berkualitas dengan Harga Miring
kerjasama Smartfren dan Vision+, (Foto: MPI/ Tangguh)
A
A
A

OPERATOR seluler Smartfren kembali menjalin kerja sama dengan Vision+ untuk menghadirkan paket bundling spesial.

Tak sekedar kerjasama, kolaborasi ini disebut akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses konten berkualitas dengan harga terjangkau. Penawaran yang sangat menarik bukan?

Pasalnya, paket bundling Vision+ terbaru ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp5.000 saja loh! Paket bundling yang dihadirkan terdiri dari tiga pilihan yang mana paket bisa dapat dengan mudah di aplikasi MySmartfren atau melalui USSI *123*7*6#.

Dalam konferensi pers, Selasa (6/6/2023) Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+, menuturkan ia berharap dengan kerja sama ini masyarakat akan semakin antusias untuk menikmati konten hiburan berkualitas yang resmi dan bebas dari bajakan.

"Tentunya untuk pengguna Smartfren, mereka memperoleh kemudahan akses juga harga yang terjangkau dalam membeli paket Vision+ Premium Sports. Bagi pelanggan Vision+, bisa mengakses konten tanpa khawatir cost," terang Clarissa Tanoesoedibjo.

Clarissa melanjutkan, selama ini memang biaya dari konsumsi konten streaming sendiri memang telah menjadi isu yang kerap diperbincangkan pelanggan. Makanya, dengan kehadiran paket bundling terjangkau ini, ia berharap bisa jadi keuntungan bagi semua pihak.

"Ini adalah sebuah strategic partnership. Semoga ini bisa menambah user kedua pihak, kepada pelanggan Smartfren dan Vision+ juga," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/54/2839495/deretan-mikrofon-untuk-konten-kreator-dari-pemula-hingga-pro-hV2DFVKhj5.jpg
Deretan Mikrofon untuk Konten Kreator dari Pemula hingga Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/08/54/2761465/buddyku-universe-ekosistem-pengembangan-para-content-creators-aLUUE4vjAe.jpeg
BuddyKu Universe, Ekosistem Pengembangan Para Content Creators!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/09/20/54/869347/yy8KNwV8SS.jpg
BRTI: Permasalahan Bisnis VAS Hanya Perbedaan Definisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/04/17/54/613204/6gCIVWKZdV.jpg
Regulasi CP Harus Integrasikan Kominfo & Industri Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/12/15/54/285235/9boHhg1P95.jpg
2009, Konten Non-Musik Capai Rp2,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/11/05/54/272468/XosA5Iz8LA.jpg
Rekaman Penyadapan KPK Jadi Ringtone di Ponsel
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement