HOME OTOTEKNO TECHNO

Pandemi Sudah Berakhir, Singapore Airlines Tawarkan Wi-Fi Gratis Pada Penumpangnya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:08 WIB
Pandemi Sudah Berakhir, Singapore Airlines Tawarkan Wi-Fi Gratis Pada Penumpangnya
Singapore Airlines. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUDAH menjadi aturan umum sebelum kita terbang harus mematikan sinyal handphone, karena bisa mengganggu penerbangan. Tapi, belakangan ini mulai banyak maskapai yang malah bisa memberikan wifi gratis dalam setiap penerbangan.

Kini, Singapore Airlines pun menawarkan Wi-fi gratis di dalam pesawat untuk semua penumpang mulai 1 Juli dan seterusnya. Pelanggan akan dapat menjelajah internet tanpa biaya atau batasan data.

Biasanya untuk menggunakan internet di pesawat butuh biaya tambahan, bahkan jika tersedia secara gratis, itu hanya fasilitas bagi kelas satu atau bisnis. Meski demikian, maskapai asal Singapura itu menerapkannya secara gratis.

Menurut We Are Social, situs Inggris yang melacak penggunaan web dan media sosial, ada 5 miliar pengguna internet reguler di dunia masih menghabiskan lebih dari 6 jam sehari untuk berselancar pada 2022. Pada saat yang sama, jumlah penumpang udara meningkat kembali.

Seperti dilansir dari SCMP, Asosiasi Transportasi Udara Internasional, lalu lintas penumpang global pada April 2023 kembali ke 90 persen dari tingkat pra-Covid, yang berarti dunia berada di jalur 4,5 miliar penumpang pesat seperti yang terjadi pada 2019, setahun sebelum pandemi dimulai.

Operator penerbangan seperti Singapore Airlines ini memang memberikan Wi-fi gratus sebagai cara untuk menarik penumpang. Dengan demikian maka para penumpang dapat memutuskan maskapai mana yang akan digunakan kala mereka terbang.

