Smartfren Rilis Paket Bundling Vision+, Harganya Mulai Rp5.000

OPERATOR seluler Smartfren menjalin kerja sama dengan layanan streaming digital Vision+. Hasil kerjasama ini membuahkan paket bundling Vision+ yang dibandrol dengan harga mulai dari Rp5.000.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, (6/6/2023), Clarissa Tanoesoedibjon selaku Managing Director Vision+ mengungkapkan bahwa paket bundling yang dihadirkan terdiri dari beberapa pilihan. Pertama dibandrol dengan harga Rp5.000 untuk kuota streaming 300 MB (masa berlaku 1 hari) dan mendapatkan langganan Vision+ Premium Sports 1 hari.

Kemudian ada pilihan paket data Smartfren Vision+ yang dibandrol denga harga Rp10.000 untuk kuota streaming 500 MB (masa berlaku 7 hari) dan mendapatkan langganan Vision+ Premium Sports 7 hari.

Dan terakhir ada paket Smartfren Vision+ seharga Rp23.000 untuk kuota streaming 1 GB (masa berlaku 30 hari) serta mendapatkan langganan Vision+ Premium Sports 30 hari.

"Dengan adanya kerja sama ini, kami harap masyarakat semakin antusias untuk menikmati konten hiburan berkualitas yang resmi dan bebas dari bajakan, tentunya dengan harga yang terjangkau," ungkap Clarissa.

Di momen yang sama, Andrijanto Muljono, Chief Commercial Officer Smartfren menambahkan, paket data terbaru ini menjadi medium bagi masyarakat agar makin mudah menikmati konten-konten berkualitas.