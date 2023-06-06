Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

9 Emoji Rahasia di WhatsApp, Baru Bisa Didapat Jika Digabung

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:07 WIB
9 Emoji Rahasia di WhatsApp, Baru Bisa Didapat Jika Digabung
WhatsApp. (Foto: Reuters)
A
A
A

EMOJI memang biasa digunakan dalam sebuah percakapan teks untuk membuat percakapan lebih hidup. Oleh karena itu, ada banyak fitur emoji pada WhatsApp yang bisa digabung hingga menjadi sebuah emoji yang menarik untuk dikirimkan ke lawan chat.

Emoji WhatsApp ini bisa dibuat dengan beberapa cara mudah. Nah berikut ini adalah 9 contoh kombinasi emoji WhatsApp yang bisa digabungkan, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Kucing kaktus

Kombinasi emoji pertama yang bisa dicoba di WhatsApp adalah kucing dan kaktus. Dengan menggabungkan dua emoji ini, kalian akan mendapatkan emoji baru berupa kucing berwarna hijau yang dipenuhi dengan duri kaktur.

2. Eek berapi

Selanjutnya ada kombinasi emoji eek dan api. Emoji ini bisa dikirim ke seseorang yang membuat anda kesal. Gbungkan emoji eek dan api maka akan menjadi emoji eek lucu yang dilengkapi kobaran api.

3. Cinta uang

Di urutan ketiga ada emoji love yang dikombinasikan dengan emoji raut suka uang. Hasilnya adalah emoji cinta dengan ekspresi melet dengan kedua mata dan juga lidah berbentuk dolar.

4. Robot sedih

Kombinasi emoji selanjutnya adalah emoji robot sedih. Kalian bisa membuat emoji yang satu ini dengan menggunakan emoji robot ditambah emoji raut sedih. Hasilnya robot dengan mata berkaca-kaca.

5. Monyet kaktus

Monet kaktus bisa dihasilkan dengan kombinasi emoji monyet dan juga kaktus. Nantinya menghasilkan emoji kaktus berwarna coklat dengan muka monyet yang menggemaskan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453/whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement