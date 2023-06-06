Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tak Ada yang 100 Persen Aman di Ruang Digital, Yuk Belajar Amankan Data Pribadi

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:21 WIB
Tak Ada yang 100 Persen Aman di Ruang Digital, Yuk Belajar Amankan Data Pribadi
Ilustrasi Hacker. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KEAMANAN dunia digital memang telah menjadi kekhawatiran belakangan ini. Apalagi banyak serangan digital yang bisa mencurit data kita, tidak hanya lewat aplikasi belakangan dari pesan-pesan di WhatsApp.

Pendiri Yayasan Komunitas Open Source Arief Rama Syarif membagikan kiat mengenali dan mengamankan data pribadi, supaya pengguna internet waspada membagikan data pribadi di ruang siber.

Data pribadi digital diartikan sebagai koleksi atribut-atribut individual, yang mendeskripsikan sebuah entitas dan menentukan transaksi apa saja yang dapat diikutsertakan oleh entitas tersebut. Adapun attribut-atribut yang dimaksud dalam data pribadi adalah tanggal dan tahun lahir, riwayat kesehatan, agama, alamat, atau jenis kelamin.

“Data spesifik yang dinaungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi antara lain, data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, catatan anak, data keuangan pribadi, atau data lain yang diatur oleh undang-undang,” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, saat ini marak terjadi kebocoran data dalam sistem penyelenggara elektronik yang disebabkan kesalahan manusia, malware, atau karena faktor social engineering (rekayasa sosial). Social engineering merupakan penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data digital pribadi melalui media elektronik dengan menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya.

“Tidak ada yang aman 100 persen di ruang digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya menjadi sekecil mungkin,” kata Arief.

Sementara itu, desainer dan fotografer Djaka Dwiandi, dalam acara yang sama, menyebut terdapat data pribadi yang sifatnya dikombinasikan untuk kepentingan mengidentifikasi seseorang. Data tersebut adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan alamat tinggal, yang patut dilindungi.

“Lainnya adalah data pribadi yang sifatnya sensitif, seperti riwayat kesehatan maupun keuangan. Dalam ruang digital, perilaku seseorang atau aktivitas di internet termasuk sebagai data digital. Hal itu antara lain riwayat penelusuran, relasi, like (menyukai), ataupun membagikan,” kata Djaka.

Halaman:
1 2
      
