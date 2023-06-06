7 Alternatif Tools AI Selain ChatGPT, Kebanyakan Gratis Kok

ADA 7 alternatif tools AI selain ChatGPT yang bisa kita gunakan secara gratis. Meskipun gratis tapi memang ada berberapa fitur yang tidak dapat diakses kecuali kita membayar.

Lantas apa saja 7 alternatif tools AI selain ChatGPT, nah berikut ulasannya seperti dilansir dari berbagi sumber.

Chai AI

Kita bisa mengakses Chai AI lewat situs web mereka. Mereka pun memiliki berbagai bot, dan setiap bot memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Bot-bot tersebut memberikan respons secara real-time tanpa ada jeda yang signifikan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menjalani percakapan, sehingga pertanyaan yang Anda ajukan tidak terputus-putus.

Chai AI akan memberikan kepada 70 pesan gratis untuk berinteraksi dengan bot mereka. Jika ingin melanjutkan, pengguna bisa memilih fitur Premium atau Ultra berbayar yang memberikan akses pesan tanpa batas.

DialoGPT

Aplikasi DialoGPT menyediakan beberapa hal yang dapat Anda coba, atau Anda dapat membuat perintah sendiri dan meminta DialoGPT untuk menjawab pertanyaan Anda. Tapi, DialoGPT kadang bisa sedikit membingungkan.

Dalam beberapa kasus, AI DialoGPT mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal tertentu, namun akan mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik. DialogGPT dapat diakses secara gratis di GitHub Microsoft.

Notion AI

Notion AI tersedia dalam versi gratis maupun berbayar. Dengan Notion AI, Anda dapat dengan mudah membuat ringkasan catatan, melakukan terjemahan, dan masih banyak lagi. Notion AI sangat cocok bagi mereka yang ingin meningkatkan produktivitas dalam kegiatan sehari-hari.

Anda dapat menggunakan Notion AI secara gratis atau memilih untuk mengupgrade ke versi berbayar. Tapi ada paket plus yang ditawarkan dengan harga USD8 per bulan jika Anda tertarik untuk fitur premium lainnya.

Perplexity AI

Tools AI ini memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban lengkap dengan kutipan dan referensi yang menunjukkan sumber informasi tersebut, karena menggunakan OpenAI GPT 3.5. Penggunaan Perplexity AI memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada setiap jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, Perplexity AI cocok untuk merekan yang mencari chatbot AI tanpa perlu registrasi, dan gratis.