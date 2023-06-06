Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dicetuskan oleh Nikola Tesla, Home Automation Sebenarnya Sudah Ada Sejak 1869

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:20 WIB
Dicetuskan oleh Nikola Tesla, Home Automation Sebenarnya Sudah Ada Sejak 1869
Ilustrasi Smart Home. (Foto: Shutterstock)
TEKNOLOGI rumah pintar atau smart home memang semakin digemari oleh masyarakat. Dengan adanya home automation maka kita bisa menjadwalkan segala sesuatunya dan tentu saja memantaunya dari mana saja.

Home automation merupakan teknologi yang tersambung ke sejumlah perangkat yang berada di rumah dan memungkinkan pengguna dapat memantau dan/atau mengontrol perangkat tersebut dari berbagai tempat.

Menariknya, teknologi ini telah lahir sejak abad ke-19, yaitu pada 1869 dengan penemuan remote control oleh Nikola Tesla. Remote control ini digunakan untuk mengoperasikan kapal mainan. Berlanjut ke abad 20 di masa 1900 hingga 1920 dengan adanya revolusi perangkat pada peralatan rumah tangga seperti pemanggang roti, mesin pencuci, kulkas, dan lain-lain.

Pada 1960, untuk kali pertama Komputer ECHO IV diciptakan untuk memenuhi beberapa fungsi peralatan rumah tangga. Pada 1984, konsep “Smart Home” mulai muncul. Berlanjut ke 1990-an, masyarakat mulai marak menggunakan Clapper, adapun penggunaan teknologi ini dianggap sebagai langkah awal menuju home automation. Home automation terus berkembang hingga awal abad ke-21 saat ini, perkembangan ini membuat home automation dapat dinikmati oleh banyak orang.

Home automation memberikan keuntungan kepada masyarakat, yaitu perangkat dapat dikontrol secara jauh (remote access), meningkatkan kenyamanan kepada pengguna, meningkatkan rasa aman, hingga memberikan efisiensi energi.

Terdapat tiga elemen penting dalam menerapkan home automation, yaitu controller yang mengacu kepada perangkat yang dapat mengatur home automation, actuator yang mengacu pada saklar atau penggerak mekanisme atau sistem, dan sensor untuk memonitor perubahan.

