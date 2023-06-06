Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Piaggio Indonesia Luncurkan 3 Varian Vespa GTS, Apa Saja Keunikannya?

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |23:40 WIB
Piaggio Indonesia Luncurkan 3 Varian Vespa GTS, Apa Saja Keunikannya?
Peluncuran Vespa GTS. (Foto: Okezone/Citra D)
A
A
A

JAKARTA - PT Piaggio Indonesia meluncurkan tiga varian New Vespa GTS di Jakarta, Selasa (6/6/2023). Tiga varian dari Vespa GTS yang mendapat pembaruan, yakni Classic, SuperSport, dan Super Tech.

Varian GTS Classic memiliki tampilan yang berkelas dan punya desain yang modern. Sedangkan varian Vespa GTS SuperSport diunggulkan berkat ketangguhan performanya dan Vespa GTS Super Tech yang dilengkapi teknologi terkini.

Vespa GTS adalah salah satu kendaraan roda dua yang cukup diminati dan mengikuti jejak legendaris Vespone (Vespa berbodi lebar dan berbahan baja).

Tiga varian yang diluncurkan kali ini mengalami peningkatan performa yang dipadukan dengan desain unik dan elegan.

Bentuk Vespa GTS yang besar diklaim mampu meningkatkan performa di jalan dan mampu bergerak dengan elegan.

Managing Director and Country CEO of PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega mengatakan, dari generasi ke generasi, Vespa selalu hadir dengan produk otentik yang menjadikannya ikon gaya hidup dan bentuk ekspresi kepribadian pengendara.

Vespa selalu berevolusi untuk mewakili keunggulan Vespa dalam dalam setiap aspek secara sempurna, termasuk desain, performa, dan teknologi,” kata Marco Noto La Diega, di Jakarta.

Piaggio Indonesia merancang tiga model terbaru ini dengan desain yang menarik dan memancarkan modernitas. Vespa GTS terbaru ini telah menggunakan lampu LED di depan dan belakang kendaraan.

Bagian kemudi Vespa GTS terbaru ini memiliki ujung kemudi yang lebih kecil dan kaca spion baru. Stang kemudi lebih lebar dan tuas rem diposisikan ulang untuk meningkatkan kenyamanan pengendara. Motor ini juga dilengkapi dengan keyless untuk mengganti saklar starter.

Halaman:
1 2
      
