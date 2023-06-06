Yamaha Vega Force Tampil Kekinian dengan 2 Warna Baru

JAKARTA – Yamaha memberikan penyegaran pada salah satu motor bebek andalannya, yakni Vega Force. Motor yang terkenal irit bahan bakar ini diberikan pembaruan karena termasuk dalam jajaran motor Yamaha yang cukup banyak peminatnya.

Warna terbaru Yamaha Vega Force tersebut dirilis pada awal Juni 2023. Dua warna yang digunakan, yakni Black Red dan Black Yellow.

Agar nampak kekinian, Yamaha memberikn sentuhan grafis terbaru sehingga tak kalah dengan motor-motor matik yang saat ini mendominasi pasar.

Asst General Manager Marketing – Public Relations PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) Antonius Widiantoro mengatakan, warna baru pada motor bebek dipercaya dapat menambah kepercayaan diri pengendara.

“Warna terbaru membuat tampilan motor ini makin sporty dan modern. Kami harapkan warna baru Vega Force menambah pilihan bagi para penggemar motor bebek di Tanah Air,” kata Anton dalam keterangan resmi.