Sebelum Meminang Motor Listrik, Calon Pembeli Wajib Tahu 3 Hal Ini

JAKARTA – Motor listrik merupakan teknologi baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga memerlukan pertimbangan khusus sebelum membeli. Ini dilakukan agar tidak menyesal di kemudian hari karena kendaraan tersebut bermasalah.

Saat ini, ada banyak produsen yang menjajakan motor listrik, baik produksi lokal maupun yang masih diimpor dari China. Ini terjadi setelah Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menargetkan penggunaan 2 juta motor listrik pada 2025.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta untuk meningkatkan penjualan.

Berikut beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum membeli motor listrik:

1. Menentukan budget

Pertimbangan ini sebenarnya tak hanya digunakan saat ingin membeli motor listrik, tapi juga saat membeli barang tertentu dengan harga yang tinggi.

Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk membeli motor listrik ada baiknya menghitung budget yang dimiliki.

Apabila sudah memiliki budget atau anggaran yang sesuai, maka dapet menentukan motor listrik apa yang ingin diboyong. Pasalnya, ada banyak produsen yang menjajakan model dan harga yang berbeda.

2. Survei produk

Usai menentukan budget dan mengetahui harganya, melakukan survei untuk memahami motor listrik yang akan dibeli. Pertimbangan satu ini sangat penting karena motor listrik dengan model yang sama bisa memiliki spesifikasi yang berbeda.

Survei ini juga dapat membantu Anda mengetahui jenis motor penggerak dan kapasitas baterai motor listrik tersebut. Ini sangat penting, terlebih bagi Anda yang ingin menggunakan motor listrik untuk mobilitas harian.