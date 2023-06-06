Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Mobil Muscle di Indonesia, Berstatus Langka dan Harganya Fantastis

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:36 WIB
5 Mobil Muscle di Indonesia, Berstatus Langka dan Harganya Fantastis
Ford Shelby Cobra. (Foto: Instagram/@ford_shelby_cobra)
A
A
A

JAKARTA – Mobil muscle atau muscle car adalah kendaraan produk Amerika Serikat yang dikenal memiliki tenaga besar. Muscle car memiliki banyak peminat, khususnya pecinta mobil bertenaga besar.

Tidak heran jika mobil ini punya banyak peminat karena punya sisi unik dan daya tarik tersendiri. Mobil ini pun dibanderol dengan harga yang cukup tinggi dan hanya pecinta mobil yang punya banyak uang saja yang mampu membelinya.

Muscle car cukup mudah dikenali berkat bodinya yang ramping, memiliki dua pintu dan mesin bertenaga gahar. Lalu, mobil muscle apa saja yang beredar di Indonesia?

1. Ford Mustang Eleanor

Mobil muscle satu ini sangat populer karena memiliki desain yang sangat ikonik, mewah, dan elegan. Ford Mustang Eleanor diproduksi oleh Shelby, di Amerika Serikat pada 1965-1967.

Tenaga yang cukup besar pada mobil ini berasal dari mesin V8 berkapasitas 3.299 cc yang dapat menyemburkan tenaga hingga 450 hp. Mobil ini dilengkapi dengan air scoop yang dapat menyalurkan udara ke kabin untuk menggantikan jendela.

Ford Mustang Eleanor di Indonesia diketahui milik pembalap Indonesia, Sean Gelael, dengan warna abu-abu strip hitam. Berdasarkan penelusuran, muscle car tersebut dibanderol hingga Rp15 miliar.

2. Chevrolet Impala

Impala merupakan jenis mobil sedan mewah yang diproduksi oleh General Motors (GM), dengan generasi pertama dinamai Chevrolet Bel Air Impala pada 1958. Saat itu, ada dua model, yakni sport coupe dan convertible.

Melihat kesuksesan mobil tersebut, GM terus berinovasi dengan mengembangkan model baru. Generasi kedua dari Impala akhirnya muncul pada tahun 1960-an, dengan model yang lebih lengkap, mulai dari sedan 4 pintu, coupe 2 pintu, serta Impala Convertible.

Chevrolet Impala generasi pertama dan kedua memiliki beberapa pilihan mesin yaitu 3.900 cc Blue Flame 6 silinder, 4.600 cc Turbo Fire 8 silinder, dan 5.700 cc W-series Turbo Thrust 8 silinder.

Impala generasi ketiga dan keempat punya beragam pilihan mesin, yakni 6.500 cc Turbo-Jet 8-silinder. Ada juga 6.600 cc Turbo Fire 8-silinder, 6.700 cc Turbo-Jet 8 silinder, 7.000 cc Turbo-Jet 8 silinder, dan 7.400 cc Turbo-et 8 silinder.

Beberapa model Chevrolet Impala juga kerap ditemui di Indonesia dengan harga yang jauh lebih terjangkan dibandingkan Ford Mustang Eleanor. Mobil ikonik ini ditawarkan mulai dari Rp500 jutaan.

Halaman:
1 2 3
      
