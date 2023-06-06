ECU Airbag Bermasalah, Toyota Recall Avanza, Veloz dan Raize

JAKARTA – PT Toyota Astra Motor (TAM) me-recall beberapa model terlarisnya seperti Avanza, Veloz dan Raize produksi Desember 2022 hingga Januari 2023.

Keputusan recall atau penarikan kembali tersebut diambil usai ditemukan kecacatan atau kesalahan produksi yang mempengaruhi keselamatan berkendara.

Kecacatan produksi yang berhasil ditemukan adalah malfungsi kapasitor ECU airbag. Jika dibiarkan, dikhawatirkan airbag tidak dapat mengembang sehingga pengendara terkena benturan keras ketika terjadi kecelakaan.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto menyarankan pemilik kendaraan yang masuk dalam daftar recall diharapkan segera datang ke dealer untuk mengecek ECU airbag.

“Jika dibutuhkan. dilakukan penggantian komponen ECU Airbag di bengkel resmi Toyota. Seluruh prosesnya tidak dipungut biaya sama sekali,” kata Henry Tanoto dalam keterangan resmi.