HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Harga Mobil LCGC per Juni 2023, Naik Mulai Rp2-7 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:52 WIB
Daftar Harga Mobil LCGC per Juni 2023, Naik Mulai Rp2-7 Juta
Honda Brio terbaru. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Mobil murah ramah lingkungan atau biasa disebut low cost green car (LCGC) masih diminati di Indonesia. Meski harga LCGC terus meningkat, namun mobil ini terus diburu para pembeli mobil pertama.

Ada tiga agen pemegang merek (APM) yang masih memproduksi mobil LCGC, yakni Daihatsu (Ayla dan Sigra), Toyota (Agya dan Calya) dan Honda (Brio Satya).

Dari ketiga LCGC tersebut, hanya Honda Brio yang harganya meningkat sebesar Rp2-7 juta. Honda Brio mendapat penyegaran pada Mei 2023.

Sebelumnya, Brio Satya tipe S MT adalah varian terendah yang dilego dengan harga Rp159,1 juta dan kini naik menjadi Rp165,9 juta.

Sedangkan varian tertingginya menggunakan transmisi otomatis dijual dengan harga Rp189,7 juta dan naik menjadi Rp191,9 juta.

Meski Brio Satya menjadi yang termahal di kelasnya, namun mobil ini menjadi yang terlaris dibandingkan dengan mobil LCGC lainnya.

Sedangkan untuk LCGC tujuh penumpang, masih didominasi oleh Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Harga Toyota Calya adalah Rp164,7 juta dan Daihatsu Sigra Rp135 juta.

Berikut Daftar dan Harga Mobil LCGC per Juni 2023:

Honda

- Brio Satya S MT: Rp165,9 juta naik dari Rp159,1 juta

- Brio Satya E MT: Rp180,6 juta naik dari Rp173,2 juta

- Brio Satya E CVT: Rp191,9 juta naik dari Rp189,7 juta

Halaman:
1 2
      
