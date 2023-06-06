Pro Player RRQ Bangduk Beri 5 Tips agar Berhasil Jadi Atlet E-Sport

ESPORT Indonesia memang berkembang cukup pesat, dan menghasilkan banyak pemain pro. Bahkan, tim esport Indonesia meraih 3 medali pada ajang SEA Games 2023 dengan 2 emas dan 1 perak,

Salah satu game yang mendapatkan emas berasal dari game Mobile Legends: Bang Bang. Memang, tidak sedikit pemain yang menekuni bidang Esports dengan sangat serius, hingga menjadi pro player.

Karena selain menjadi hobi, bermain game juga bisa menjadi profesi. Hal itu lantaran keuntungan secara finansial yang bisa diraih Pro Player cukup menjanjikan.

Hal itu juga diungkapkan oleh Pro Player yang kini menjadi coach tim RRQ yakni Regi Kurniawan, atau yang kini lebih dikenal dengan Bangduk. Menurutnya, menjadi seorang pro player saat ini cukup menjanjikan secara finansial.

"Kalau untuk menjanjikan atau tidaknya dari sisi finansial, saya bilang iya sangat menjanjikan untuk sekarang, karena banyak turnamen. selain itu di Indonesia Mobile Legend juga game yang disupport pemerintah, seperti dengan adanya Piala Presiden Esports dan sebagainya," tutur Bangduk.

Namun, untuk menjadi seorang pro player Mobile Legends tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena, tentunya dibutuhkan adanya usaha, kerja keras dan strategi dalam menjalaninya.

Mengenai beberapa langkah untuk jadi pro player Mobile Legends sendiri, Bangduk memberikan beberapa tips menarik bagi para pemula, untuk menaikan level bermain game sebagai berikut: