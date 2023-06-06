Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pro Player RRQ Bangduk Beri 5 Tips agar Berhasil Jadi Atlet E-Sport

Raden Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:09 WIB
Pro Player RRQ Bangduk Beri 5 Tips agar Berhasil Jadi Atlet E-Sport
Gamers. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ESPORT Indonesia memang berkembang cukup pesat, dan menghasilkan banyak pemain pro. Bahkan, tim esport Indonesia meraih 3 medali pada ajang SEA Games 2023 dengan 2 emas dan 1 perak,

Salah satu game yang mendapatkan emas berasal dari game Mobile Legends: Bang Bang. Memang, tidak sedikit pemain yang menekuni bidang Esports dengan sangat serius, hingga menjadi pro player.

Karena selain menjadi hobi, bermain game juga bisa menjadi profesi. Hal itu lantaran keuntungan secara finansial yang bisa diraih Pro Player cukup menjanjikan.

Hal itu juga diungkapkan oleh Pro Player yang kini menjadi coach tim RRQ yakni Regi Kurniawan, atau yang kini lebih dikenal dengan Bangduk. Menurutnya, menjadi seorang pro player saat ini cukup menjanjikan secara finansial.

"Kalau untuk menjanjikan atau tidaknya dari sisi finansial, saya bilang iya sangat menjanjikan untuk sekarang, karena banyak turnamen. selain itu di Indonesia Mobile Legend juga game yang disupport pemerintah, seperti dengan adanya Piala Presiden Esports dan sebagainya," tutur Bangduk.

Namun, untuk menjadi seorang pro player Mobile Legends tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena, tentunya dibutuhkan adanya usaha, kerja keras dan strategi dalam menjalaninya.

Mengenai beberapa langkah untuk jadi pro player Mobile Legends sendiri, Bangduk memberikan beberapa tips menarik bagi para pemula, untuk menaikan level bermain game sebagai berikut:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/326/3080823/games_plus_dukung_esports_scout_camp-VrT0_large.jpg
GAMES+ Dukung Esports Scout Camp, Diramaikan Ratusan Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/326/2976126/jalin-5-tahun-kemitraan-axis-dan-evos-tegaskan-komitmen-majukan-esports-indonesia-i7sY672q2n.jpg
Jalin 5 Tahun Kemitraan, Axis dan Evos Tegaskan Komitmen Majukan Esports Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/326/2905938/international-female-legends-ifl-2023-seri-free-fire-resmi-digelar-di-12-kota-besar-indonesia-V5kroAjFyO.jpeg
International Female Legends (IFL) 2023 Seri Free Fire Resmi Digelar di 12 Kota Besar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/326/2896519/jadwal-playoff-mpl-id-season-12-siapa-yang-akan-mentas-di-m5-world-championship-pkNfikFaLu.jpeg
Jadwal Playoff MPL ID Season 12, Siapa yang Akan Mentas di M5 World Championship?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/326/2894914/kerennya-putra-calon-presiden-ganjar-pranowo-sedari-muda-pimpin-perusahaan-e-sports-sgGDZSK3Is.jpg
Kerennya Putra Calon Presiden Ganjar Pranowo Sedari Muda Pimpin Perusahaan E-Sports!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/326/2893583/kagendra-jadi-tim-pertama-asal-indonesia-di-codm-world-championship-2023-DSn9r0wqnI.jpg
Kagendra Jadi Tim Pertama Asal Indonesia di CODM World Championship 2023!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement