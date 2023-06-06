Diserbu Ratusan Biker! Simak Keseruan Anniversary ke-8 Komunitas NrXr di Palu

PALU – Komunitas NrXr menyelenggarakan peringatan Anniversary NrXr Nasional ke-8 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (3/6/2023).

Kegiatan tahunan dengan tema Masintuvu Kita Maroso – Morambanga Kita Marisi (bersama kita kuat, Bersatu kita bergandengan) ini dihadiri oleh ratusan biker dari berbagai daerah.

Acara ini diharapkan dapat menyatukan persaudaraan dalam kebersamaan dan bergandengan tangan menyatukan perbedaan dalam persatuan.

Selain menjadi ajang silaturahmi, komunitas motor ini juga menggelar touring. Mereka menyempatkan diri untuk eksplor tempat wisata di Tana Toraja, pabrik kapal phinisi di Bulukumba dan beragam destinasi di Sulawesi.

Pembina NrXr Kota Palu Irwan Lapata menyatakan dukungannya pada anniversary NrXr selama kegiatan tersebut bermanfaat dan dilaksanakan secara tertib.