Tips Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Tanpa Jaminan Dari majoo

Jakarta- Bisnis yang terus berkembang tentunya membutuhkan tambahan modal, karena ongkos produksi juga meningkat. Namun untuk mendapatkan modal usaha bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan modal.

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi bisnis adalah mendapatkan pinjaman modal usaha tanpa jaminan. Karena perusahaan yang berkembang tentu membutuhkan modal yang lebih banyak. Selain itu, mengajukan pinjaman modal usaha juga mengandung resiko jika usaha yang dijalankan mengalami masalah.

majoo Indonesia sebagai aplikasi kasir untuk bisnis, majoo juga dapat memberikan pinjaman modal usaha tanpa jaminan untuk bisnis kamu yang sedang berkembang lho.

Sehingga tak jarang para pelaku usaha akan memilih pinjaman usaha tanpa jaminan menjadi pilihan yang realistik dari pada harus menggadaikan property yang dimilikinya. Nah sebelum membahas tips mendapatkan pinjaman usaha tanpa agunan, maka kamu harus mengetahui pengertian dari pinjaman modal usaha tanpa jaminan.

Apa itu pinjaman modal usaha tanpa jaminan

Pinjaman yang dijaminkan biasanya berupa aset berwujud seperti real estat atau aset berwujud lainnya yang dipegang oleh lembaga keuangan sebagai agunan sebagai pemberi pinjaman. Ketika bank menawarkan pinjaman kepada nasabah, biasanya akan dimintai dokumen pendukung.

Hal ini diberikan apabila nasabah sebagai peminjam tidak dapat mengembalikan jumlah yang dipinjamkan tepat pada waktunya, maka bank berhak secara hukum untuk membatalkan akad yang telah disetujui sesuai dengan kesepakatan.

Namun sekarang ini banyak lembaga keuangan yang mulai memberikan pinjaman tanpa agunan kepada pelaku bisnis baik untuk mengatur pengeluaran maupun untuk keperluan lainnya. Namun, kriteria kelayakan tertentu harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tanpa jaminan.

4 Jenis Pinjaman Modal Usaha Tanpa Jaminan

Pinjaman modal usaha tanpa agunan dapat dipertimbangkan ketika kamu membangun sebuah usaha. Hal ini tentunya agar bisnis dapat beroperasi secara efisien dan dengan dana yang cukup. Berikut jenis-jenis pinjaman tanpa agunan yang bisa dijadikan referensi:

1. Pinjaman Tanpa Agunan (KTA)

Pinjaman tanpa agunan atau KTA tersedia dari perusahaan perbankan dan fintech. Penawaran ini sering dicari oleh pelaku bisnis bagi mereka yang tidak ingin memberikan jaminan untuk operasi bisnis yang sukses.