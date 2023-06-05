Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Pemula yang Ingin Belajar Mobil, Perhatikan 5 Hal Ini Agar Aman

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:47 WIB
Pemula yang Ingin Belajar Mobil, Perhatikan 5 Hal Ini Agar Aman
Ilustrasi belajar mengemudi. (Foto: 121drivertraining)




JAKARTA - Masih banyak orang yang beranggapan bahwa mengendarai mobil itu susah. Terutama bagi para remaja yang baru belajar atau pemula.

Rasa gugup atau tegang merupakan hal yang wajar saat pertama kali belajar mengendarai mobil.

Faktanya, belajar mengemudi mobil adalah hal yang penting karena dapat memberikan keterampilan yang vital untuk mobilitas dan kemandirian.

Dikutip dari Auto2000, berikut tips berkendara untuk pemula:

1. Kenali fitur mobil

Mengenali fitur-fitur mobil sangat penting dilakukan sebelum belajar mengemudi. Fitur-fitur tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam mengemudi, tetapi juga dapat memberikan keamanan dan membantu mengoperasikan mobil dengan lebih efektif.

Pemula wajib perlu mengenali fitur-fitur seperti tuas lampu, lampu sein, klakson, dan juga persneling. Selain itu, kenali letak dan fungsi masinn-masing pedal gas, rem, dan kopling jika mobil manual.

2. Memilih tempat latihan yang aman

Saat pertama kali ingin belajar mengemudi, hindari tempat-tempat yang ramai seperti pemukiman. Memilih tempat yang aman dan relatif sepi membuat fokus belajar dan tidak membahayakan orang lain.

Anda bisa memilih tempat seperti lapangan kosong ataupun jalanan yang relatif sepi sebelum akhirnya lanjut ke jalan raya.

3. Atur posisi duduk

Sangat penting untuk mengatur jok mobil secara nyaman saat belajar mengemudi. Jok yang tidak diatur dengan baik dapat memengaruhi kenyamanan pengemudi dan dapat mengganggu konsentrasi dan kontrol terhadap mobil.

Jika jok terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan sulit untuk mencapai pedal gas, rem, atau kopling dengan mudah dan dapat mengganggu konsentrasi belajar.



      
