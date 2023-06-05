Jangan Tunggu Macet! Segera Antisipasi Penyebab Power Window Bermasalah

JAKARTA – Hampir semua mobil terbaru menggunakan power window untuk memudahkan membuka kaca tanpa harus bersusah payah.

Power window adalah sistem yang memungkinkan pengemudi dan penumpang mengoperasikan jendela secara otomatis dengan menekan tombol atau saklar.

Meski lebih mudah dioperasikan, bukan berarti power window mobil bebas masalah. Ada beberapa masalah yang dapat menyebabkan power window macet.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa penyebab power window macet:

1. Rel kaca kotor

Penyebab utama kerusakan power window adalah masalah kotoran pada rel kaca. Kotoran tersebut berasal dari kaca di bagian luar bodi membawa kotoran yang akhirnya ikut terbawa masuk ketika sedang menaikkan atau menurunkan power window.

Power window yang kotor kerap mengeluarkan decitan ketika digunakan. Agar tidak macet, ada baiknya tidak sembarangan menaikkan dan menurunkan kaca yang kotor.

2. Saklar rusak

Saklar adalah komponen yang mengatur kaca untuk naik atau turun. Ketika saklar tidak berfungsi dengan baik, sinyal listrik tidak akan diteruskan ke motor, sehingga motor tidak akan aktif dan jendela tidak akan bergerak.

3. Motor sudah aus

Jika motor power window aus atau rusak dapat menyebabkan power window macet atau bahkan tidak berfungsi. Motor adalah komponen utama yang menggerakkan mekanisme jendela ke atas dan ke bawah.

Terdapat bagian sikat pada motor yang berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari sumber menuju rotor motor yang berputar. Komponen sikat ini yang rawan untuk aus atau rusak.