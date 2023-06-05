Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Penampakan Otak Serangga Ketika Dipetakan dengan 3D

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:21 WIB
Begini Penampakan Otak Serangga Ketika Dipetakan dengan 3D
Otak Lalat. (Foto: Michael Winding)
A
A
A

OTAK memang memiliki sejumlah misteri bagi ilmu pengetahuan. Bukan hanya otak manusia, tetapi juga otak hewan yang juga dipelajari oleh para ilmuwan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak pula misteri tentang otak yang bisa diungkap oleh para peneliti. Salah satunya adalah penggambaran kabel otak serangga yang kini dapat dilakukan dengan lebih presisi.

Semua sel saraf, dan hampir setiap koneksi di antara mereka dalam otak lalat buah larva kini telah dipetakan. Para peneliti melaporkan, ini adalah diagram pengkabelan seluruh otak yang paling rumit yang pernah dibuat.

Sebelumnya, hanya tiga organisme yakni sea squirt dan dua jenis cacing yang diagram sirkuit otaknya sepenuhnya sesuai dengan resolusi ini. Tapi otak makhluk itu hanya memiliki beberapa ratus neuron. Para ilmuwan yang melakukan studi baru ingin memahami otak yang jauh lebih rumit.

Lalat buah atau Drosophila melanogaster berbagi berbagai perilaku dengan manusia, termasuk mengintegrasikan informasi dan pembelajaran sensorik. Larva melakukan hampir semua tindakan yang sama seperti lalat dewasa tetapi memiliki otak yang lebih kecil, membuat pengumpulan data lebih cepat.

Ahli saraf Marta Zlatic dari MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge, Inggris mengatakan ide untuk proyek ini muncul 12 tahun lalu. Saat itu, dia dan rekan-rekannya menangkap gambar mikroskop elektron dari seluruh otak lalat buah larva.

