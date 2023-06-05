Lebih Banyak Orang Pilih Pakai Andorid 11 dibandingkan Andorid 13

SEJAK diperkenalkan awal 2022 lalu, Android 13 banyak membawa peningkatan fitur untuk ponsel yang kompatibel. Sayangnya, saat ini penggunaan Android 13 tidak terlalu mengesankan.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Android 13 hanya beroperasi pada 14,7% ponsel Android secara global, setidaknya sampai 30 Mei lalu. Sisi postitifnya, angka itu mengalami kenaikan dibandingkan April lalu yang hanya menorehkan 12,1%.

Sebagaimana dikutip dari PhoneArena, hal menariknya OS Android versi lebih lawas justru lebih banyak digunakan. Android 11 keluaran 2020 paling banyak berjalan di ponsel Android seluruh dunia dengan angka 23,1%.

Sementara untuk posisi kedua ada Android 10 tahun 2019 yang beroperasi pada 17,8% perangkat Android. Kemudian Android 12 berada di urutan ketiga dengan 16,3% pengguna dan disusul Android 13.

Untuk Android versi lebih 'jadul' hingga kini masih ada yang menggunakannya meskipun dengan angka relatif kecil. Mulai dari Android 8 ke bawah, semuanya berada di bawah angka 10% pengguna.