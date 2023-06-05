Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lebih Banyak Orang Pilih Pakai Andorid 11 dibandingkan Andorid 13

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |09:10 WIB
Lebih Banyak Orang Pilih Pakai Andorid 11 dibandingkan Andorid 13
Andorid 11. (Foto: Instagram)
A
A
A

SEJAK diperkenalkan awal 2022 lalu, Android 13 banyak membawa peningkatan fitur untuk ponsel yang kompatibel. Sayangnya, saat ini penggunaan Android 13 tidak terlalu mengesankan.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Android 13 hanya beroperasi pada 14,7% ponsel Android secara global, setidaknya sampai 30 Mei lalu. Sisi postitifnya, angka itu mengalami kenaikan dibandingkan April lalu yang hanya menorehkan 12,1%.

Sebagaimana dikutip dari PhoneArena, hal menariknya OS Android versi lebih lawas justru lebih banyak digunakan. Android 11 keluaran 2020 paling banyak berjalan di ponsel Android seluruh dunia dengan angka 23,1%.

Sementara untuk posisi kedua ada Android 10 tahun 2019 yang beroperasi pada 17,8% perangkat Android. Kemudian Android 12 berada di urutan ketiga dengan 16,3% pengguna dan disusul Android 13.

Untuk Android versi lebih 'jadul' hingga kini masih ada yang menggunakannya meskipun dengan angka relatif kecil. Mulai dari Android 8 ke bawah, semuanya berada di bawah angka 10% pengguna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/57/2944589/cara-hilangkan-iklan-mengganggu-di-hp-android-43Vl9HcwCf.jpeg
Cara Hilangkan Iklan Mengganggu di HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/57/2944207/cara-kembalikan-foto-yang-tak-sengaja-terhapus-di-android-dbebow926Y.jpeg
Cara Kembalikan Foto yang Tak Sengaja Terhapus di Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/57/2932862/4-cara-sederhana-hemat-baterai-ponsel-android-gXDpCwx2p8.jpeg
4 Cara Sederhana Hemat Baterai Ponsel Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/57/2923507/jangan-kegocek-ini-5-cara-hemat-kuota-internet-di-hp-android-gjGInMvGJs.jpeg
Jangan Kegocek, Ini 5 Cara Hemat Kuota Internet di HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/57/2920819/ini-cara-pakai-imessage-ala-iphone-di-ponsel-android-tapi-MAVqb9TQZ4.jpg
Ini Cara Pakai iMessage Ala iPhone di Ponsel Android, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/54/2920195/8-aplikasi-download-lagu-secara-legal-di-android-ada-yang-gratis-x0t7ufuPCI.jpg
8 Aplikasi Download Lagu Secara Legal di Android, Ada yang Gratis!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement