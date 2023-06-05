Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tes Ketajaman Mata dan Konsentrasi, Coba Cari Tulisan EYES dalam 15 Detik

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:19 WIB
Tes Ketajaman Mata dan Konsentrasi, Coba Cari Tulisan EYES dalam 15 Detik
Gambar EYES. (Foto: Abmeyerwood)
A
A
A

MEMANG sudah banyak permainan mencari kata atau angka yang berbeda di antara kata atau angka yang identik. Biasanya untuk mencari kata atau angka berbeda itu kita akan diberikan waktu, sehingga menambah pressure kita.

Nah, kali ini tantangannya adalah menemukan tulisan EYES di antara tulisan EYE5 dalam waktu kurang dari 15 detik. Uji ketajaman dan ketangkasan Anda dengan misi pencarian mata yang menyenangkan dan cepat.

Menemukan kata EYES di antara EYE5 dalam waktu kurang dari 15 detik bisa sangat menantang, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Untuk mengatasi asah otak visual ini, seseorang harus berkonsentrasi dan mengamati dengan cermat detail yang akan mengarah pada keberadaan EYES.

Gambar EYES

Kuncinya, Anda bisa fokus pada bentuk, ukuran, dan warna simbol untuk membedakannya satu sama lain. Selain itu, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum memulai agar Anda tetap fokus pada tugas yang ada.

Dengan kesabaran dan konsentrasi, Anda dapat mengidentifikasi EYES yang tersembunyi di antara EYE5 dalam waktu kurang dari 15 detik!

Apakah Anda ada tulisan EYES di antara EYE5? Jika Anda merasa sudah, mengapa tidak memeriksa jawaban Anda di halaman berikutnya? Mari cari tahu apakah deduksi Anda sudah benar!

