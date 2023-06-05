Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengatasi ChatGPT is at Capacity Right Now?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:22 WIB
Cara Mengatasi ChatGPT is at Capacity Right Now?
ChatGPT. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERIKUT cara mengatasi ChatGPT is at capacity right now yang biasanya muncul saat server kelebihan beban. Ketika lalu lintas data melebihi dari yang bisa ditangani server, memang akan membuat ChatGPT terkadang error.

Ketika hal itu terjadi, maka kita bisa menunggu dan mencoba ChatGPT kembali setelah beberapa waktu. Tapi, ketika hal itu terjadi berulang-ulang ataupun terlalu lama, maka ada beberapa yang bisa dilakukan, seperti dilansir dari beberapa sumber.

Periksa status server ChatGPT

Caranya, yakni buka Downdetector di browser, lalu ketik "OpenAI" di kolom pencarian. Jika ada peningkatan besar dalam masalah yang dilaporkan, kemungkinan itu adalah maslah server. Namun, jika laporan DownDetector menunjukkan bahwa server stabil, mungkin kerusakan pada cache browser kamu yang menyebabkan adanya masalah kapasitas.

Jika sudah demikian, coba bersihkan data cache browser dengan menghapus data cache browser. Jika kamu menggunakan Google Chrome berikut cara yang bisa kamu lakukan untuk menghapus data cache:

- Luncurkan Google Chrome, klik tiga titik vertikal di pojok kanan atas, dan pilih Settings/Pengaturan dari menu konteks.

- Pilih Privaacy and security/Privasi dan keamanan dari sidebar sebelah kiri.

- Pilih Clear browsing data/Hapus data pencarian.

- Centang kotak Cookies and other site data/Cookies dan data situs lainnya, dan Cache images and files/Cache gambar dan file, lalu klik opsi Clear Data/Hapus data.

- Restart atau mulai kembali Google Chrome sebelum membuka ChatGPT

Hapus ekstensi browser yang tidak diinginkan

Ada beberapa ekstensi yang mengganggu browser dan menyebabkan berbagai masalah. Termasuk salah satunya masalah error pada ChatGPT.

Jika itu terjadi, kamu harus mendeteksi dan menghapus ekstensi yang bermasalah tersebut dari browser yang kamu gunakan, berikut cara melakukannya jika kamu menggunakan Google Chrome:

- Buka Chrome > Klik tiga titik vertikal >More tools/Alat lainnya > Extention/Ekstensi.

- Nonaktifkan semua ekstensi yang ada.

- Aktifkan setiap ekstensi satu persatu sambil memeriksa ChatGPT, jika kesalahan atau error muncul lagi dalam prosesnya, berarti masalah tersebut bersumber dari ekstensi terkait.

- Setelah mengenali ekstensi yang bermasalah, klik tombol hapus yang tersedia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/16/3177655/chatgpt-Hl5m_large.jpg
Pengguna Harian ChatGPT Menurun, Mulai Kalah Saing dari Gemini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/56/3127628/tren_animasi_studio_ghibli-biR6_large.jpeg
Viral Tren Studio Ghibli, Pengguna ChatGPT Bertambah 1 Juta dalam 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/54/3095392/chat_gpt-uhAE_large.jpg
Apa yang Harus Digunakan jika ChatGPT Sedang Down?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/54/3094743/chatgpt-fzAP_large.jpg
Sempat Bikin Panik, ChatGPT Down Tapi Sudah Bisa Diakses Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/57/3026516/chatgpt-i4ko_large.jpg
Aplikasi ChatGPT untuk MacOS Kini Bisa Diunduh Secara Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/54/2986892/chatgpt_reuters-OVIo_large.jpg
Siap-Siap, GPT-5 Segera Dirilis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement