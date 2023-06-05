Selalu Tampil Gagah! Berikut Kekurangan dan Kelebihan Mobil Muscle

JAKARTA – Istilah muscle car atau mobil berotot sering kali didengar pada sebuah film yang menampilkan banyak aksi dengan menggunakan mobil. Namun, tak semua mobil di dalam film tersebut mendapat predikat sebagai muscle car.

Dilansir dari Musclecarclub, muscle car atau mobil berotot adalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis kendaraan bertenaga dan berperforma tinggi.

Sementara beberapa orang memiliki pendapat pasti tentang apa yang memenuhi syarat sebagai mobil berotot dan tidak.

Istilah ini biasanya berlaku untuk mobil dua pintu, penggerak roda belakang, kecil hingga menengah dengan mesin delapan katup (V8) yang besar dan bertenaga.

Istilah muscle car menjadi populer di kalangan pengemudi muda pada pertengahan 1960-an. Tidak hanya ramping, menarik, dan bertenaga, harganya juga terjangkau dan dapat dikendarai untuk mobilitas, serta balap drag formal dan informal.

Dibandingkan dengan mobil modern yang cenderung menggendong mesin empat silinder (V4) atau enam silinder (V6) yang lebih irit bahan bakar dan lebih ramah lingkungan, muscle car cenderung merupakan mobil berbodi ramping dengan mesin besar.

Contoh muscle car atau mobil berotot adalah Chevrolet Impala, Frd Galaxie, Dodge Coronet, dan Dodge Charger yang dipakai oleh karakter Dominic Toretto di film Fast and Furious, dengan mesin yang keluar dari kap.

Menggunakan muscle car atau mobil berotot memang akan terlihat lebih gagah karena bentuknya yang berbeda. Tapi, ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan mobil yang biasanya produksi asal Amerika Itu.

Kelebihan

1. Daya tarik

Mobil ini memang sangat menarik, bahkan anti penggemar mobil terbesar pun akan menoleh saat mendengar dengkuran Mustang yang indah. Tidak diragukan lagi bahwa mobil-mobil berotot memiliki daya pikat yang kuat.

Itu karena mobil berotot berbeda dari kendaraan seperti Mercedes, BWM, atau Porsche. Menariknya, efek seperti itu dapat ditingkatkan lebih jauh lagi, misalnya dengan kap baru, bemper, atau bagian lain langsung.