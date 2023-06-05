Ini Alasan Mobil Bekas Suzuki Ignis Masih Diminati Masyarakat Perkotaan

JAKARTA – Mobil yang paling banyak diminati masyarakat yang tinggal di ibu kota adalah city car. Salah satu city car yang cukup diperhitungkan baik dalam kondisi baru atau di pasar mobil bekas adalah Suzuki Ignis.

Hatchback mungil dengan aura crossover yang kental ini pertama kali masuk ke Indonesia pada 2017. Suzuki Ignis merupakan saingan langsung dari Nissan March dan Daihatsu Sirion.

Alasan mobil ini cukup diminati adalah karena desainnya yang menarik. Penampilannya yang kompak, garis-garis kokoh dan crossover yang sporty membuatnya terlihat gagah dan berbeda dari kendaraan lain di kelasnya.

Ignis juga menawarkan pilihan warna cerah yang eye-catching. Pada bagian depan, mobil ini terlihat gagah dengan desain gril kokoh dan penempatan lampu depan yang menyatu dengan gril.

Suzuki Ignis juga sudah dilengkapi dengan fog lamp pada bagian bawah bumper. Dilihat dari samping, meski terlihat mungil mobil ini masih memiliki aura gagah.

Selain itu, terdapat aksen tiga dimensi pada pilar C menambah keunikan pada mobil ini. Ground clearance pada mobil ini terbilang cukup tinggi untuk dikelasnya. Suzuki Ignis sudah menggunakan pelek allloy 15 inci.

Desain interior Suzuki Ignis didominasi kesan modern dan minimalis. Dashboard sederhana dengan kontrol yang mudah diakses serta instrumen yang tertata rapih menawarkan pengalaman berkendara yang intuitif.

Mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit dengan pemutar CD, AUX, USB, serta radio. Terdapat juga AC dengan heater serta pilihan semburan yang lengkap. Pada bagian speedo meter terdapat MID dengan informasi yang lengkap.

Untuk masalah keselamatan, Suzuki Ignis dilengkapi dengan dual SRS airbag, sistem pengereman ABS dan ABD, ISOFIX, serta Side Impact Beam.