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Belum Setahun Rilis, OpenAI Ganti Browser AI Atlas dengan ChatGPT Desktop

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |13:35 WIB
Belum Setahun Rilis, OpenAI Ganti Browser AI Atlas dengan ChatGPT Desktop
ChatGPT Atlas.
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JAKARTA - OpenAI kembali melakukan perubahan pada ekosistem AI-nya yang terus berkembang, kali ini memengaruhi salah satu produk terbarunya. Perusahaan tersebut telah mengonfirmasi bahwa ChatGPT Atlas, peramban AI mandirinya, yang baru diluncurkan belum sampai setahun lalu, akan segera dihentikan karena mereka mengalihkan fokus ke aplikasi desktop ChatGPT yang lebih mumpuni yang menggabungkan beberapa alat AI di satu tempat.

OpenAI meluncurkan ChatGPT Atlas untuk macOS pada Oktober 2025 sebagai peramban yang dibangun di sekitar ChatGPT. Alih-alih mengembangkan Atlas lebih lanjut, perusahaan memutuskan untuk memindahkan kemampuan penjelajahannya ke aplikasi desktop ChatGPT yang telah diperbarui.

Menurut OpenAI, pelajaran yang dipetik dari Atlas dan umpan balik dari pengguna awal membantu membentuk pengalaman baru ini. Perusahaan telah menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai target penghentian Atlas dan mengatakan detail lebih lanjut akan dibagikan kepada pengguna melalui email dan pemberitahuan dalam aplikasi.

Dilansir Gizmochina, aplikasi desktop ChatGPT yang didesain ulang kini menggabungkan ChatGPT, Codex, dan ChatGPT Work ke dalam satu aplikasi. Aplikasi ini menyertakan browser bawaan yang dapat menjelajahi situs web, membandingkan informasi dari berbagai sumber, mengakses file Google Workspace dan Microsoft 365, dan melanjutkan tugas saat pengguna meninjau hasilnya.

OpenAI juga memperkenalkan ekstensi Chrome yang membawa ChatGPT ke sidebar browser, memungkinkan pengguna untuk meringkas halaman web, mengajukan pertanyaan tentang konten online, dan melakukan tugas yang lebih panjang tanpa beralih aplikasi.

 

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