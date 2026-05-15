Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Motor April 2026 Tembus 520 Ribu Unit, Naik 16%

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |07:05 WIB
Penjualan Motor April 2026 Tembus 520 Ribu Unit, Naik 16%
Penjualan Motor April 2026 Tembus 520 Ribu Unit, Naik 16% (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan motor di Indonesia pada April 2026 mencapai 520.972 unit. Jumlah itu naik 16,04% dibandingkan Maret 2026, yang mencapai 448.974 unit. 

Hal ini berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), dikutip Jumat (15/5/2026). Secara total, sepanjang Januari-April 2026, penjualan motor nasional sebanyak 2.135.063 unit. Jumlah ini naik tipis 2,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2.089.953 unit. 

Namun, data tersebut tidak mengungkap penjualan dari tiap produsen. Data penjualan berdasarkan model motor juga tidak diungkap. 

Di sisi lain, ekspor utuh completely build up (CBU) sepeda motor pada April 2026 mencapai 32.321 unit. Jumlah itu naik dibandingkan Maret 2026 sebanyak 48.970 unit.  Total sepanjang Januari-April 2026, ekspor sepeda motor CBU mencapai 211.903 unit. 

Sementara ekspor dalam kondisi terurai (completely knocked down/CKD) pada April 2026 sebanyak 723.220 unit. Jumlah itu naik tajam dibandingkan Maret 2026 sebanyak 488.279 unit. Sepanjang Januari-April 2026, total ekspor sepeda motor CKD tembus 2.521.778 unit. 

Sebelumnya, AISI optimis dengan proyeksi pasar sepeda motor domestik pada 2026 akan tetap stabil di kisaran 6,4 juta hingga 6,7 juta unit. Ini sama dengan proyeksi tahun lalu.

"Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang potensial terjadi di tahun ini, kami memproyeksikan pasar sepeda motor domestik akan relatif stabil tahun ini di angka 6,4 juta-6,7 juta unit," kata Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala, pada Januari lalu.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/15/3213226/motor-elYu_large.jpg
Penjualan Motor 2025 Naik, FIF Group Raup Laba Rp4,63 triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/15/3212833/knalpot_berasap-gC1t_large.jpg
Kenapa Motor 2 Tak Identik dengan Banyak Asap? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/15/3203435/motor_honda-4KMf_large.jpeg
Mengapa Motor Matic Lebih Laku Dibanding Motor Sport dan Bebek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/15/3203430/makan_di_mobil-szSj_large.jpg
Bolehkah Buka Puasa Sambil Menyetir Mobil? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/15/3199149/suzuki_satria_f150-hNHd_large.jpg
3 Rekomendasi Motor Bebek 150cc Terbaru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/15/3192655/honda_revo-4IOn_large.jpg
Kenapa Motor Bebek Jauh Lebih Awet? Ternyata Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement