HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Galaxy A35 5G Segera Dirilis, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |10:51 WIB
Samsung Galaxy A35 5G Segera Dirilis, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasi
Bocoran Samsung Galaxy A35 5G yang beredar luas di media massa.
A
A
A

JAKARTA - Samsung Galaxy A35 5G bakal meluncur dalam waktu dekat. Namun, sebelum diluncurkan, sejumlah bocoran mengenai Samsung Galaxy A35 5G sudah beredar luas. 

Android Headlines bersama Onleaks mengungkapkan detail utama Samsung Galaxy A35 5G. Perangkat satu ini disebutkan akan hadir dengan membawa layar Super AMOLED full HD+ 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz.

Keduanya juga menyebut dapur pacu Samsung Galaxy A35 5G ditopang prosesor Exynos 1380 yang dipadu dengan RAM hingga 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB. Ia juga akan memiliki slot penyimpanan memori hingga 1TB.

Di sektor fotografi, Samsung Galaxy A35 5G akan memiliki pengaturan tiga kamera di bagian belakang, termasuk kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 5MP. Tidak berhenti di situ, disematkan juga kamera utama beresolusi 13MP.

Untuk dayanya bersumber dari baterai 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 25W. Selain itu perangkat juga akan memiliki sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap debu dan air dan berjalan pada sistem operasi Android 14 terbaru.

Terkait harga, Samsung Galaxy A35 diprediksi akan dibandrol Rp 6,4 jutaan untuk varian RAM 6GB dan Rp 7,6 jutaan untuk varian RAM 8GB. Tapi perlu diingat bahwa ini semua masih sebatas bocoran semata. Sampai saat ini pihak Samsung sendiri masih malu-malu mengungkapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
